Podle Miloše Slívka vstoupily do zajištění technické kontroly nepříznivé okolnosti včetně pandemie covidu. "Když jsme přišli o zbrojnici, ustájili jsme Pragovku v garáži jednoho z místních soukromníků, který nám nabídl, že u něj auto můžeme zdarma schovat, než budeme mít nové prostory. Nyní se nám podařilo vše doplnit," vysvětluje.

Splnění podmínek potvrzuje také starosta. "Z hasičského auta se stalo hotové politikum. S hasiči jsme se nakonec domluvili, že když se jim do konce měsíce podaří stihnout získat technickou, mohou si ho nechat. A skutečně jsem ji měl třicátého na stole," doplňuje. Pragovka je v současné době plně schopná provozu na silnici a není v havarijním stavu.

Dobrovolní hasiči v Robousích v současné době nemají zásahovou jednotku, která by vyjížděla k požárům. Podle Slívka došlo město po jednání s profesionálními hasiči k závěru, že pokrytí požární ochrany v Jičíně je dostatečné. Z toho důvodu ale nemají nárok na získání nového auta. Pokud by sbor o Pragovku přišel, nemají hasiči kam zapřáhnout stříkačku KS 16 a požární žebřík. Tím by jejich činnost a účast na soutěžích skončila. "Za osobák to zapřáhnout nejde. S novým autem by to ale stejně nebylo ono. Veterán je naše srdcovka," říká.

Malý podle svých slov dlouho usiloval o to, aby v Robousích zásahová jednotka hasičů vznikla. "Pak by měli možnost získat dotaci na nového Forda asi za 800 tisíc. Ale podle odborníků není zásahovka v Robousích nutná. Na žádost hasičů a s ohledem na petici tedy Rada rozhodla Pragovku z prodeje stáhnout a jednat o nové nájemní smlouvě. Auto jim nebereme, sbor dobrovolných hasičů v Robousích zůstává. Bez nového Forda, se starou Pragou," doplňuje Malý.

Sbor dobrovolných hasičů v Robousích získal Pragovku před třiceti lety od hasičů v Libáni. Unikátní vůz se stal symbolem a pýchou sboru a atrakcí, kamkoliv s červenou parádou přijedou. "Kluby a spolky se všude postupně rozpadají. Tady už zbyli jen hasiči a fotbalisti. Pořádáme zábavy, účastníme se přehlídek a ukázek hasičské techniky a nedávno jsme oslavili 130 let existence sboru. Byla by škoda to rozpustit," říká Slívko. Na květen plánují účast na hasičské přehlídce v Tuři, letos je čekají i další soutěže v hasičském sportu, kde červenou Pragovku z padesátých let předvedou.