Už dříve však zastupitelstvo záměr na vybudování nové pobytové sociální služby odsouhlasilo, na podzim dokonce došlo ke změně územníhl plánu ve prospěch projektu. Návrh opozice na vyhlášení veřejného referenda zastupitelstvo na posledním prosincovém jednání smetlo ze stolu.

Miletín rozdělily spory o domov se zvláštním režimem pro lidi s demencí, po úrazech mozku nebo duševně nemocné. Projekt, který Královéhradecký kraj plánuje už od roku 2018, po dlouhém mhledání našel vhodné místo právě v Miletíně. V rodišti Karla Jaromíra Erbena prošel záměr několika schvalováními jak v minulém, tak i v současném zastupitelstvu. Před rokem se ale proti výstavbě DZR zvedla vlna odporu.

Ta vyvrcholila v listopadu, kdy bezmála 600 lidí podepsalo petici na zastavení projektu. Mezi nimi bylo také pět zastupitelů. Podle starosty města bylo mezi podpisy celkem 310 občanů Miletína, další patřily lidem z okolí. V téměř tisícihlavém městě je to tedy asi třetina lidí se zapsaným trvalým bydlištěm.

Miletín se bouří proti stavbě domova se zvláštním režimem. Rozhodnutí se odkládá

Domov se zvláštním režimem, který chce v Miletíně vybudovat Královéhradecký kraj jako detašované pracoviště Domova důchodců ve Dvoře Králové nad Labem, by měl nabídnout celkem 30 lůžek pro tři typy klientů, kteří potřebují stálou péči, případně mezistupeň mezi pobytovým zdravotnickým zařízením a samostatným životem. V první skupině jsou lidé s různými typy stařecké demence nebo Alzheimerovou chorobou. Druhá skupina zahrnuje klienty s organickým poškozením mozku, například po těžkém úrazu hlavy. Třetí skupina je pro odpůrce nejvíc kontroverzní, měli by to být lidé, zaléčení a medikovaní, s psychickými nemocemi. To ale mezi obyvateli vyvolává nejistotu.

Obavy o bezpečnost ve městě

„Považujeme za problematické umístění osob s duševními poruchami závažných diagnóz do oblasti rodinných domů. Je nezbytné umišťovat zařízení typu DZR do míst a měst, která jsou pro takový provoz vhodná a lépe připravená svou infrastrukturou, dostupnými zdravotnickými zařízeními, městskou policií a dalšími relevantními službami, kterými Miletín s ohledem na svou velikost nedisponuje a v budoucnu ani disponovat nebude," stojí v textu petice sepsané výborem v čele s předsedou a zastupitelem Tomášem Kožíškem. Tyto obavy pronesli někteří občané Miletína už vloni na jaře na veřejném projednávání záměru.