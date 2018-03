Pětatřicítku překlene lávka pro pěší

Hořice - Zatímco lávky pro pěší jsou v současnosti v hledáčku statiků kvůli technickému stavu a některým hrozí i uzavření, na Hořicku vzniká zbrusu nová.

STÁTOVKU u Hořic překlene nová lávka pro pěší.Foto: Archiv města

Propojí centrum s jeho západní částí a přilehlým okolím směrem na Libonice a přitom překlene frekventovanou silnici I/35 ve směru na Hradec Králové. Pěší a cyklisté tak budou konečně v klidu vyrážet ven z města bez obavy o svůj život.

Stavbu za téměř devět milionů provede firma Eurovia CS, a.s do konce září. Město získalo na akci krajskou dotaci téměř čtyři miliony korun. „Podali jsme i žádost o dotaci z MAS Podchlumí ve výši necelých pěti milionů korun, kde je velká pravděpodobnost kladného vyřízení a získání příslušné částky,“ upozorňuje místostarosta Martin Pour. Tím pádem by náklady zatížily městskou kasu ve výši do jednoho milionu, což považuje Pour za velmi příznivé.

V březnu dodavatel prací odstraní křoviny a provede kácení stromů, současně začnou i přípravné práce na výrobě nosné konstrukce, která bude instalována v červenci.

HISTORIE

Přísliby i záměry na vybudování bezpečného překonání státovky začaly v době vzniku obchvatu města. Všechny však v 80. i 90. letech padly. Na silnici byly zřízeny pouze dva přechody pro chodce, které fungovaly až do roku 2014, kdy byly bez vědomí města při rekonstrukci povrchu silnice bez náhrady zrušeny. Radnice se snažila zrušené přechody vrátit, ale legislativa to neumožnila.