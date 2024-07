Vracet zálohované nápojové obaly mohou Češi v oblíbených dovolenkových destinacích jako je Chorvatsko, Malta, pobaltské státy či Skandinávie, zálohuje však i sousední Slovensko a Německo a od letošního roku jsou nápojové obaly se zálohou nově také v Irsku, Maďarsku a Rumunsku. Ve většině zemí se zálohují PET lahve od 0,1l do 3l a plechovky, v některých také skleněné lahve. „Zálohovanou petku a plechovku lidé jednoduše poznají, protože každý zálohovaný obal je označený výší zálohy a ve většině zemí také logem zálohování. Na Slovensku tak například na obalu najdou označení 15 centů a Z v recyklačním kroužku, v Irsku výši zálohy a ikonku lahve R v kroužku,“ vysvětluje Kristýna Havligerová, manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování.

Ani pro Čechy nebude vracení zálohovaných lahví úplnou novinkou, protože už desítky let vrací skleněné pivní lahve, kterých se zpět díky tomu vrací až 98 %. Při koupi nápoje spotřebitel zaplatí zálohu, kterou dostane zpět, pokud obal vrátí do sběrného místa. Ve většině zálohujících zemích v Evropě je běžná záloha do čtyř korun. „Nejnižší zálohu ve výši zhruba 1,75 Kč mají v Chorvatsku, k zemím na opačném konci spektra se se 3,75 Kč řadí Irsko a Finsko, úplně nejvyšší zálohu kolem 6,3 Kč mají v Německu,“ říká Kristýna Havligerová a dodává: „Při vracení je potřeba myslet na jedno důležité pravidlo. Nápojový obal musí být vždy vrácen v té zemi, ve které byl produkt zakoupen.“ Všechny praktické informace o pravidlech zálohování v evropských zemí, včetně specifikace míst, ve kterých lze nápojové obaly vrátit, naleznou Češi nově v přehledné interaktivní mapě, kterou vytvořila Iniciativa pro zálohování.

Češi zavedení systému záloh dlouhodobě podporují, v červnovém průzkumu Ipsos se pro vyjádřily tři čtvrtiny populace. Lidé si uvědomují, že díky zálohování mohou přispět k ochraně životního prostředí. Dobře nastavený zálohový systém je totiž klíčem k tomu, aby z použité lahve vznikla nová lahev a z plechovky nová plechovka. Tím lze zabránit plýtvání přírodními zdroji a snížit spotřebu energie i uhlíkovou stopu těchto obalů. Záloha pomáhá také snížit množství odhozených nápojových obalů na veřejných prostranstvích a v přírodě.

Spustit zálohový systém plánují v roce 2025 dvě nové země: Polsko a Rakousko, a rozšíří tak zálohující evropskou rodinu na 18 členů. Hned několik dalších zemí, včetně oblíbených destinací jako jsou Řecko, Turecko, Kypr nebo Portugalsko, systémy záloh připravují. Díky návrhu zákona o zavedení systému záloh na PET lahve a plechovky, o kterém by měla v dohledné době rozhodovat vláda, bychom mohli první zálohovanou PET lahev nebo plechovku vrátit a dostat za ni zpět zálohu v roce 2026 i my v Česku.