„Tři členové rodiny totalitu nepřežili. Dva ano, ale musím dodat, že tito dva, kteří navzdory všem okolnostem přežili to nejhorší období, byli vzápětí silně zasaženi další totalitou, která přišla po válce,“ uvedl Martin Kryl, který s myšlenkou přišel a kameny daroval.

Odhalení Kamenů zmizelých se zúčastnili také studenti jičínských středních škol - Masarykovy obchodní akademie a Lepařova gymnázia. Právě pro ně si starosta Jan Malý a místostarosta Petr Hamáček připravili projevy o nutnosti nezapomínat na historické události. "Věřím, že Kameny zmizelých, které v Jičíně máme, přispějí ke vzpomínce náš všech na období nacistického teroru. A také věřím, že udržování této vzpomínky pomůže vyhnout se podobným dějinným událostem v budoucnosti," řekl před odhalením Kamenů starosta Malý. "Kameny zmizelých jsou důkazem, že takzvané velké dějiny občas zasáhnou také obyvatele v Jičíně. A to nikdy není dobré. Velkým úkolem je zařídit, aby se to v budoucnu nestávalo. A je to úkol právě pro vás, abyste svou činností a zájmem tomu bránili a předcházeli,“ řekl studentům místostarosta Hamáček.

Následně si v bývalé židovské škole připravil Martin Kryl přednášku o jednotlivých členech rodiny Goliathových. Jejím cílem bylo ukázat přítomným, že za každým Kamenem zmizelých je lidský příběh, obličej a život, který diktatura zmařila.

Pět Kamenů zmizelých před čp.3 nejsou první připomínkou rodin postižených nacisty v Jičíně. "Rodina Goliathových nebyla jediná, na kterou dopadl nacistických teror. Podobných osudů bylo mnohem více. Jenom v Jičíně jsou další dvě skupiny Kamenů zmizelých. V roce 2019 byly na Žižkově náměstí odhaleny kameny za rodinu Steinerových, rok nato pak na Valdštejnově náměstí za rodinu Hahnových," uvedl mluvčí města Jičín Jan Jireš. Projekt Kameny zmizelých, v německém originále "Stolpersteine", je mezinárodní iniciativa německého umělce Guntera Demniga. První kámen usadil v roce 1992 v Kolíně nad Rýnem, od roku 2008 se začaly objevovat i v České republice. "Stolpern znamená v němčině „klopýtnout“. Myšlenka o Stolpersteine spočívá v tom, že o tyto kameny zasazené v dlažbě kolemjdoucí klopýtne pohledem a krátkým zamyšlením," doplnil Jireš.