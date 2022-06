Po tři čtvrtě roce se skutečně zdá, že do dvou let by mohl mít Jičín vypracovaný Plán udržitelné městské mobility (SUMP), díky němuž bude pohyb po městě bezpečnější a pohodlnější pro pěší, cyklisty i řidiče. Časově i finančně náročný záměr ve středu podpořilo jičínské zastupitelstvo schválením dvoumilionové dotace.