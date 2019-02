Jičín - Putování za Rumcajsem, tradičního jičínského dálkového pochodu, se zúčastnili nejen dospělé se svými dětmi.

Bimeček šel také na dálkový pochod. | Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Pochodoval i handicapovaný pejsek Bimeček z jičínského útulku (Záchytná stanice pro zaběhlé psy pod Zebínem, kde jsou shromažďování všichni nechtění psíci). S tetou venčitelkou Katkou Bryscejnovou ušel Bimeček i se svým postižením 22 kilometrů a moc se mu to líbilo.



O Bimovi jsme již psali v rubrice Naši (ne)mazlíčci, kde hledal nové páníčky; je to asi pětiletý sametový psík střední velikosti, avšak vzhledem ke svému postižení po úrazu těžko hledá nové páníčky. Přestože má vzornou péči, věříme, že najde svůj stálý domov, který by ohlídal.