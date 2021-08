Perseidy jsou jeden z mnoha astronomických úkazů, který si mohou lidé užít na vlastní pěst. Úkaz lze totiž pozorovat pouhým okem a netřeba dalekohledu. Není třeba návštěva hvězdárny, stačí vyrazit někam, kde je tmavá a jasná obloha a zážitek neruší světelný smog.

Nejlepší je si vyhlédnout místo, kde zážitek neruší pouliční osvětlení. Nejlepší podmínky by měly nastat mezi 23. noční a 4. hodinou ranní. To by měli pozorovatelé zachytit i 40 až 100 objektů za hodinu. Kromě jasné oblohy letos nebude pozorování rušit svitem ani Měsíc, který byl v neděli v novu.

Perseidy souvisí s kometou Swift-Tuttle, které se u Slunce objevila naposledy v roce 1992. „Znovu bude prolétat až v roce 2126, v tomto období křížíme její dráhu. Z komety se trousí plyn a prach tvořící její ohon. Tyto částečky o velikosti pískových zrn se sráží s naší atmosférou a letí ohromnou rychlostí 58 kilometrů za sekundu. V této rychlosti disponují velkou energií, a my lidé vlastně vidíme, jak hoří v naší atmosféře,“ přiblížil detailněji tento jev astronom Miloš Tichý