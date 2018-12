Peklo? Najdete ho i v ráji - v tom Českém

Východní Čechy - Snad každý si z dětství vzpomene na varování: „Když budeš zlobit, čert si tě odnese do pekla!" Jedno staré pořekadlo také říká: „Kdo mně dá, pojede na zlatém koníčku do nebe. Kdo nedá, pojede na prašivé svini do pekla."

Peklo u Nového Města nad Metují.Foto: Deník/ Jana Kotalová

Ale kde je to nebe? A peklo? Oboje najdete v Podorlicku. Vesnice blízko nebe Vesnička s poetickým názvem Nebeská Rybná leží nedaleko Rokytnice v Orlických horách. „Kdysi se čeští osídlenci usadili u potoka bohatého na ryby. Potok i osadu nazvali Rybná. Vysoko položená ves byla blíže k nebi, dostala tedy jméno Nebeská Rybná,“ uvádí Průvodce po Čechách Moravě a Slezsku. V kraji pod Orlickými horami je také největší koncentrace „pekelných“ míst. Tím asi nejproslulejším je Peklo u Nového Města nad Metují. Najdete tam i čerty! I když jen vyřezané ze dřeva, ale zato v nadživotní velikosti. Další je dnes součástí Vamberka, do Pekla nad Zdobnicí se dostanete přes převážně dřevěný krytý most. Svůj název prý vesnice získala od četných divokých a hlubokých srázů a roklí. „Čert aby to vzal“ V současnosti už jen rekreační osadou je pak Čertův Důl poblíž Zdobnice, jejíž název je spojen s pověstí o vyhrané sázce mlynáře s čertem, který nestihl včas postavit most a zůstaly tu po něm jen kameny, které po okolí rozsypal. Doslovný překlad německého názvu vesnice Gaeiersgraben zní přitom něco jako Supí Příkop. Slovník však zná i spojení Hols der Gaier, odpovídající českému Čert aby to vzal. Pekloves v ráji Také Krkonoše mají svůj Čertův důl, údolí, které svírají svahy Malého Šišáku, Stříbrného hřbetu a Čertova návrší. Protéká jím Čertova strouha. A aby těch pekelných míst nebylo málo, své má i Jičínsko. Je to Pekloves, která je dnes součástí Železnice a ráje – toho Českého. ČTĚTE TAKÉ: Zastupitelé schválili schodkový rozpočet

Autor: Jana Kotalová