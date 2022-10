Pecka opět odhalila své taje. Strhující večerní prohlídky lákaly davy i v dešti

Když si Anna Saloména brala za manžela peckovského hradního pána Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, těšila se na pohodlný život. Pozornost jejího chotě ale poutala mladá a krásná děvčata, což se Anně nezamlouvalo. Aby románky svého muže překazila, spřáhla se s čarodějnicí, čerty a dalšími temnými silami. Každou krásnou služebnou začarovali, nebo je nechali zazdít do hradních zdí. Temným silám se ale na hradě Pecka zalíbilo. Nebo jsou to jen drby? To přišly v sobotu v podvečer odhalit na Pecku stovky návštěvníků, které ani sychravé počasí neodradilo od účasti na večerních kostýmových prohlídkách hradu a hradních sklepení.

Tajuplný hrad Pecka 2022. | Foto: Deník/Kateřina Chládková