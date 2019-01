Jičín – Pokud vyrážíte na výlety do jiného města autem, snaze zaparkovat se nevyhnete. Kam svůj vůz odstavit? Je prostor placený?

Parkování v Jičíně. | Foto: Šárka Jebavá

A jak vůbec částku za těch pár hodin, kdy se od auta vzdálíte, uhradit? Jednoduchý úkon nakonec může být složitější, než se na první pohled zdá. Takové obtíže mohou postihnout nejen turisty, kteří k nám zavítají, ale i běžné občany z města a okolí.

Způsobů, jak hradit parkovné v Jičíně, je několik. Nejběžnější formou, s níž se setkáte i v řadě jiných měst, je použití automatů. Parkovací stojany se těší největší oblibě i tady.



„Zhruba devadesát procent plateb přijímáme skrze ně," potvrzuje Jaroslav Schindler z Technických služeb města Jičína. Hotovost se z nich vybírá jednou za týden. Běžné kontrole ale podléhají mnohem častěji.



„Třikrát až čtyřikrát denně automaty obcházíme, abychom zjistili, zda jsou funkční," informuje Jaroslav Schindler a pokračuje: „Lidé do nich často hází to, co nemají. Třeba cizí mince, podložky, klíče, někteří zkouší slovenské koruny, které jim zbyly." Podle jeho slov také zapomínají číst, co se ukazuje na displeji.



Nepozornost

„Peníze dovnitř hází, i když stroj píše, že je mimo provoz," stěžuje si Jaroslav Schindler. Poškození, které tak zbrklí řidiči mnohdy způsobí, může dosahovat hodnoty až čtyř a půl tisíce korun.



Druhou možností, jak parkovné uhradit, je poslání SMS zprávy nebo prozvonění z telefonu. Služba, která je zprovozněna od prosince minulého roku, si ale zatím moc příznivců nenašla.



„Měsíčně z ní dostaneme přibližně tisíc pět set korun," pokračuje Jaroslav Schindler.

Odesláním zprávy vám z účtu zmizí běžná částka, kterou za SMS platíte. Na telefon vám zpět přijde potvrzení, jehož cena odpovídá hodnotě parkovného a poplatku pět korun za mobilní služby. „Když si mohu vybrat, raději půjdu do automatu. Vyjede mi z něj lístek a dám ho za okno, ale jak se prokážu s smskou?



Takhle mi to přijde jednodušší," potvrzuje větší oblibu stojanů než sms plateb Michaela Zuzánková z Nové Vsi nad Popelkou. Kontrolu provádí policie. „Pokud strážník přijde k autu, které nemá lístek, spojí se se služebnou a ta v počítači ověří, zda je parkovné uhrazeno prostřednictvím telefonu," objasňuje velitel městské police Karel Juryca. Třetí varianta je určena těm, kteří zde mají trvalý pobyt, nájemní smlouvu nebo provozovnu. Parkovací karty lze zakoupit na pokladně Technických služeb na dobu jednoho roku v ceně tisíc korun za první automobil nebo vůz s SPZ, za druhé přibližovadlo či vozidlo bez SPZ značky uhradí dva tisíce.



Nejfrekventovanější lokalitou, na níž turisté své vozy odstavují, je Valdštejnovo náměstí. Způsob řazení vozů v těchto prostorách byl ale spoustě příchozích kvůli absenci čar velkou neznámou. Zmatečnému parkování by měly učinit přítrž nové cedule, které jsou zde umístěny od předminulého pondělí, a které řidičům napoví, jak a kde zastavit. I tak je ale zatím nejbolestnějším prostorem právě střed města, kde schází dostatek parkovacích míst.

„Problém není v tom, že by lidé neplatili. Oni si lístek koupí, ale všichni se sem nevejdou. Často pak zasahují do vozovky," uvádí Karel Juryca. Sdělil rovněž, že se uvažuje o možnosti povolit přes prázdniny odstavení aut na doposud nevyužité ploše náměstí. Obavy ale vyvolává fakt, že nikdo neví, jestli by se tomu podařilo řidiče po létě opět „odnaučit". Dilema tak zatím zůstává nezodpovězené. Jak vidíte tento problém vy a jaké máte zkušenosti s parkováním v Jičíně??

Psát můžete do diskuse u tohoto článku. Šárka Jebavá