Pandemie opět sílí a zájem o očkování rychle roste. Nejen na Jičínsku

Nejen obavy ze sílící další covidové vlny, ale i snaha mít konečně klid a užívat si bez omezení "normálního" života - i to teď přivádí do očkovacích center více lidí. Že se k nim brzy připojí, uvažuje i Jirka z Rychnova nad Kněžnou. "Hodně lidí už toho má dost. Zpoplatnění testování na covid bylo jednou z posledních kapek, asi se nakonec k očkování také nechám zviklat. Ne z přesvědčení, spíš z donucení. Ale nemyslím si, že na každého tohle zabere. Záchytu nemocných zpoplatnění preventivních testů nepomůže," míní.

Velký zájem nyní zaznamenává i rychnovské očkovací centrum. "Jak u třetích dávek, tak vzrůstá počet nově příchozích zájemců o první dávku. Vzestup oproti září je o sto procent. Rozšířili jsme pracovní dobu. Očkuje se nyní pondělky, středy a pátky od 8 do 15 hodin a přidává se i sobota a neděle od 8 do 15 hodin. Většinou naočkujeme tak okolo 120 lidí za den. Nejvíc jich přišlo 185," říká Kateřina Lunková z očkovacího centra v rychnovské nemocnici.

To se sem přestěhovalo teprve před pár týdny ze Společenského centra, kde fungovalo od letošního jara jako velkokapacitní očkovací centrum. "V době, kdy jsme ještě byli ve velkokapacitním očkovacím centru, za celou dobu očkování jsme zažili největší nápor, kdy přišlo za den až 800 lidí. Ale naše nynější prostory jsou velmi malé a 180 lidí je pro nás velké sousto," upozorňuje Kateřina Lunková.

Zájemci o očkování se tu předem registrují na třetí dávky vakcín. Ti, kteří sem dorazí pro první dávku, se registrovat předem nemusí, vyhraněná je však pro ně pouze středa.

Není prý přitom vyloučeno, že provozní doba očkovacího centra ještě do konce roku dozná změn, podle zájmu: "Největší problém je, že se očkuje v místě dětské ambulance, kde úterky a čtvrtky funguje nefrologická poradna, tím pádem v tyto dny očkovat nemůžeme, což nám pak chybí. Uvidíme, jaký bude případný další postup."

Vzniká panika hlavně mezi starými lidmi

Plné ruce práce mají také v očkovacím centru trutnovské nemocnice, kde se rovněž rozšířila provozní doba. "Od minulého pondělí se tento týden zvýšil zájem o 200 procent. Restrikce, změny, které vláda oznámila, určitě lidi povzbudila na první dávky. Vzniká pak panika hlavně mezi starými lidmi, kteří chtějí třetí dávku. Mají pocit, že když ji do týdne nedostanou, že umírají," líčí zkušenosti posledních dní Nora Mihálíková z trutnovského očkovacího centra.

Upozornění pro zájemce o očkování v Náchodě



Očkovací centrum v náchodské nemocnici se bude stěhovat, a to 1. a 2. listopadu do druhého podlaží pavilonu D, do bývalých prostor po mamografii.

Jak poznamenává, očkuje se tu skoro každý den, nasazení zaměstnanců je skutečně velké a všechny sestry na očkování pracují v době svého volna, na přesčasy: "Je to teď jen o tom ukočírovat ten nápor. Holky jsou obětavé, v práci jsou od šesti do šesti a ještě si to tady od lidí "slíznou". Mladí jsou docela rozumní. Staří jsou bohužel takoví, že řvou, že mají na třetí dávku právo. Jsou bezohlední a nepochopí, že tato dávka je jen podpůrná a je potřeba upřednostnit ty, kteří v sobě nemají vůbec žádnou dávku vakcíny. Nevnímají to. Mají své právo a silné lokty. Pak tady jsou babičky, které pozvu na sobotu, neděli a přijdou, nevadí jim to."

500 dávek denně

Také Očkovací centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové v posledních době registruje zvýšený zájem o očkování proti COVID-19. Navýšilo proto své kapacity pro předem registrované i neregistrované zájemce o vakcíny. Očkování bez registrace tu je nyní dostupné v pracovních dnech od 16.30 do 19 hodin.

„Všechny zájemce o očkování žádáme o maximální využití registrace na konkrétní datum a čas, volných termínů pro předem registrované je po navýšení kapacity centra dostatek,“ uvedl vedoucí lékař Očkovacího centra Fakultní nemocnice Hradec Králové Pavel Kosina.

Toto očkovací centrum nyní aplikuje zhruba 500 dávek vakcíny denně, z toho zhruba stovka připadá na předem neregistrované. Centrum umožňuje očkování bez registrace osobám starším 16 let, samoplátci a děti ve věku 12 až 15 let se musí nadále pro aplikaci vakcíny zaregistrovat. Očkuje se tu vakcínou firmy Pfizer/Biontech.

„Upozorňujeme zájemce bez registrace, že s ohledem na provozní možnosti podáváme vakcínu bez registrace jen do vyčerpání denní kapacity, proto je výhodnější provést registraci předem. Upřednostňujeme také podání vakcíny bez registrace zájemcům o první či druhou dávku, protože jsou k onemocnění COVID-19 nejvíce vnímaví a dosud nechráněni,“ dodal Kosina.

Ke středečnímu ránu 27. října bylo v Královéhradeckém kraji vykázáno očkování první dávkou u 318 814 obyvatel (58 %), z toho jich má 313 242 ukončené očkování. V celém Česku je proočkovanost jednou dávkou 58 %, ukončené očkování má 57 % občanů.