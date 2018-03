Pamětní deska pro válečného hrdinu

Obsluha tkacích strojů OBSLUHA TKACÍCH STROJŮ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Čtyřsměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 11. Poznámka: OBSLUHA TKACÍCH STROJŮ - Pracoviště Hořice., V případě zájmu zasílejte životopisy na e-mail: jan.vach@mileta.cz, s dotazy se obracejte na tel.: 493 654 463 Ing. Vach. , , Požadavky: výhodou vyučení v oboru., Nabízíme PP, nástup ihned, dotované stravování, 5 týdnů dovolené, nečerpáte-li nemocenskou - odměna 1 000,- Kč/měsíc, zvýhodněný tarif na mobilní telefon, svoz zaměstnanců na víkendové směny., Vhodné i pro cizince na zaměstnanecké karty.. Pracoviště: Mileta a.s.- pracoviště, Husova, č.p. 734, 508 01 Hořice v Podkrkonoší. Informace: Jan Vach, +420 493 654 463.

Stavební klempíři KLEMPÍŘ/KLEMPÍŘKA. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16500 kč, mzda max. 27000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: KLEMPÍŘ/KLEMPÍŘKA - Pracoviště Cerekvice nad Bystřicí., V případě zájmu volejte v PO - PÁ v době od 8:00 do 15:00 hod na tel.: 602 654 557 p. Suchý., Požadujeme základní, nižší střední odborné nebo střední odborné vzdělání s výučním listem. Nabízíme PP na dobu neurčitou, mzda od 14 000 do 25 200,- Kč, nástup možný ihned.. Pracoviště: Zdeněk suchý - provozovna tespo, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí. Informace: Zdeněk Suchý, +420 602 654 557.

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič autobusu20 000 Kč

Řidiči autobusů v dálkové přepravě osob ŘIDIČ/KA AUTOBUSU PRAVIDELNÉ A NEPRAVIDELNÉ DOPRAVY. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 20. Poznámka: ŘIDIČ/KA AUTOBUSU PRAVIDELNÉ A NEPRAVIDELNÉ DOPRAVY - pracoviště Jičín., V případě zájmu zasílejte životopisy na e-mail: ivo.papez@busline.cz, volejte v době od 8:00 do 14:00 hod na tel.: 602190167, případně se dostavte osobně od 7:00 do 13:00 hod na adrese pracoviště: Hradecká 983, Jičín., Požadujeme: min ŘP sk. B + 3 roky praxe - možná rekvalifikace (kvalifikační dohoda - závazek u společnosti), ŘP skup. D + profesní průkaz pro sk.D + psychotesty výhodou, zdravotní způsobilost. Nabízíme náborový příspěvek 20.000 Kč, jízdní výhody i pro rodinné příslušníky, firemní benefity. Vhodné i pro občany EU.. Pracoviště: Busline a.s. - provozovna jičín, Hradecká, č.p. 983, 506 01 Jičín 1. Informace: Ivo Papež, +420 602 190 167.