Podle Mikuláše Kroupy poslední rok v Paměti národa přibývají vzpomínky z Běloruska, osudy starých i mladých lidí. "Dokumentujeme příběhy z doby sovětských represí, ale i z posledních měsíců. Je to šílené, co se nyní děje! A stejně šílená je představa toho, co běloruští spolupracovníci Paměti národa prožívají. Bojíme se o kolegy, přátele z Běloruska, nikdy nevíme, zda se připojí na on-line poradu, nebo už o nich nikdy neuslyšíme."

Kolegové z Běloruska posílají Paměti národa informace. Dnes například dorazil tento vzkaz:

„Co se týká Ramana, je to velmi vážné. Hrozí mu v Bělorusku nejvyšší trest – zastřelení nebo 20 let vězení… Den co den jeden šílený rozsudek za druhým, domovní prohlídky, noví zadržení. Včera kontrolovali letadlo Lufthansy – stejná vopičárna jako s tím prvním letadlem, jen tohle neposadili ze vzduchu, ale zpozdili. Těsně před odletem vyhnali všechny lidi ven, vyložili zavazadla a provedli kontrolu – opět kvůli „bombě“. To udělali jen tak, tam nikoho nezatkli. Asi krycí manévr, aby ukázali, že si to poprvé nevymysleli… Z Bělarusi se stává izolovaný ostrov. Pozemními cestami se tam skoro nedá dostat (platí nějaká absurdní pravidla údajně kvůli koronaviru), jediná možnost teď už několik měsíců byla letecká doprava. Jenže teď evropské společnosti přestávají do Minsku létat a některé země odmítají přijímat letadla Belavie. Ve výsledku se tam nedostaneš ani po zemi, ani vzduchem. Běs, běs, běs.

V pracovně-nápravném táboře (vězení) ve Šklově náhle zemřel politický vězeň Vitold Ašurak. Bylo mu 50 let. Příbuzní tvrdí, že byl zdravý. Katolík, který se pravidelně účastnil demonstrací s národní vlajkou, si odbýval pětiletý trest. Dva týdny před smrtí od něj přestaly přicházet dopisy. Zemřel prý na náhlou zástavu srdce. Víc informací není. Veřejnost je pobouřena. Tisíce lidí na ulicích vyjádřily soustrast, nespokojenost, prohlašují, že je to další vražda. Štáb Cichanouské požaduje, aby mezinárodní komise mohly prověřit všechny věznice, v nichž jsou drženi političtí vězni, a mohly s vězni pohovořit o podmínkách, v nichž pobývají. Minulý týden došlo k zablokování největšího běloruského nezávislého informačního kanálu TUT BY. Kanál sledovalo až 20 milionů návštěvníků denně. Došlo k mnoha domovním prohlídkám jak hlavní, tak oblastních kanceláří TUT BY a také u jednotlivých novinářů doma; 13 pracovníků (z toho 11 žen!) bylo zadrženo. O den později provedli prohlídku u hlavního redaktora novin Naša Niva. Režim se snaží o absolutní likvidaci nezávislých médií. Pavel Sieviaryniec byl už před časem prohlášen za osobu se sklony k extremismu. Teď mu přidali ještě další nálepku – prý se ukázalo, že má sklony k útokům na pracovníky věznice. Takový status znamená, že všude mimo vlastní celu musí mít nasazena pouta a je s ním zacházeno jako se zvláště nebezpečným. Kdo Pavla zná, jen si klepe na čelo. Pavel je ztělesněním mírnosti a milostivosti vůči nepřátelům. V úterý 25. května má být vynesen rozsudek proti němu i šesti lidem souzeným spolu s ním. Jediná dobrá zpráva za dlouhé období – na svobodu vyšla Kaciaryna Barysievič, novinářka, která zveřejnila v médiích lékařskou zprávu dokládající, že k smrti ubitý Raman Bandarenka neměl v krvi žádný alkohol. Kaciaryna byla odsouzena k šesti měsícům vězení a trest jí minulou středu skončil.“

"Paměť národa se proto obrací na politiky EU a vyzývá je, aby podpořili tvrdší diplomatická opatření, pohnali Lukašenka k zodpovědnosti, odmítli ho jako prezidenta Běloruska a zacházeli s ním jako s obviněným ze spáchání zločinů proti lidskosti. Naopak je vyzývá k tomu, aby diplomaticky i finančně podpořili demokratickou opozici v Bělorusku, například zrychleným vydáváním víz pro pronásledované a udílením občanství," uvedl Mikuláš Kroupa.