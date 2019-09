Úrodné a neúrodné roky se střídají jako počasí. Zatímco v roce 2017 palírny a moštovny čekaly na skromné příděly jablek, kterých tehdy bylo jako šafránu, loni se pomalu nezastavily. Letos ale očekávají slabší sklizeň, a proto i podstatně méně vyrobeného destilátu. Potvrdil to provozovatel češovské palírny Zdeněk Hirsch.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Letos je to bída, ovoce je málo a vypadá to, že i naše produkce bude omezená hlavně proto, že skončil dlouholetý palič, za kterým lidé nejčastěji přijížděli. Navíc je do Češova objížďka,“ postěžoval si hned na úvod.