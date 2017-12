OBRAZEM: Paka zve na kouzelné Vánoce

Hořice - Střední škola řemesel a služeb potvrdila vysokou úroveň odborných dovedností na republikovém klání mladých čalouníků. Do soutěže se hořičtí studenti a studentky pravidelně zapojují a výsledky povtvrzují, že to nebyly účasti jen do počtu. Za minulé tři roky mají na svém kontě jedno první, druhé a třetí místo.