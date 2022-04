Bude to projekt na dlouhá léta. Podle starosty Nové Paky Josefa Cogana by podle plánu mohla revitalizace celého náměstí stát město až 70 milionů korun. Ve městě, které teprve před nedávnem dostavělo nový autobusový terminál a v současné době se prioritně zaměřuje na slibovanou rekonstrukci Městského kulturního střediska, je to obrovská investice.

"Předpokládám, že je to otázka čtyř až pěti let. Ale náměstí by pak mělo sloužit alespoň dalších padesát," uvedl Cogan.

Součástí projektu navrhovaného architekty by mělo být značné omezení současného provozu na náměstí. Z obousměrné silnice by měla vzniknout jednosměrná, mělo by ubýt parkovacích míst a naopak přibýt zeleně, laviček a dalších urbanistických prvků, které budou odkazovat na typické symboly Nové Paky. Měla by vzniknout fontána připomínající achát, členitá dlažba odkazující na packou historii a symboly města nebo parčík okolo pomníku Husa.

"Hlavním záměrem a především zadáním bylo omezit dopravu ve městě. Věříme, že jakmile bude prostor pro vznik teras, kavárniček a odpočinkových zákoutí, na náměstí se vrátí život, lidi si přijdou posedět," míní architektka Jana Janďourková Medlíková.

S dotacemi mají v Nové Pace bohaté zkušenosti. Jen díky nim se devítitisícovému městu daří realizovat tak nákladné projekty, jako byl zmíněný autobusový terminál. O dotaci na pasivní úsporný dům usilují také v případě nákladné rekonstrukce MKS. I projekt revitalizace Masarykova náměstí bude potřebovat dotační financování. Proto na něj také město spěchá. Bez vypracovaného projektu připraveného pro stavební povolení by totiž Novopačtí na vhodnou možnou dotaci jen tak nedosáhli.

Na veřejném projednání, které se protáhlo až do večerních hodin, představili zástupci ateliéru studii nejen zastupitelům, ale také desítkám občanů, kteří si přišli záměr poslechnout. V následné diskuzi se většina řečníků shodla na tom, že omezení dopravy v centru bude vítaná změna, je ale potřeba myslet na parkování, které by revitalizací náměstí mělo být značně omezeno.

Návrh rekonstrukce Masarykova náměstí počítá s vytvořením čtyřiceti parkovacích míst, zklidněním dopravy zavedením jednosměrky a s vytvořením prostředí pro posezení a trávení volného času v centru Nové Paky.Zdroj: ateliér Atakarchitekti

"Já i většina Pačáků využíváme náměstí hlavně když jedeme něco zařídit nebo nakoupit. Je třeba zajistit, že budeme mít kde na tu chvíli nechat auto. Je dobře, že budeme mít krásné náměstí, ale musíme přitom myslet především na místní. Ti si na lavičku v centru města půjdou posedět tak jednou za čtvrt roku," vyzval k řešení neutěšené situace jeden ze zastupitelů.

Na samotném náměstí by mělo být po revitalizaci asi 40 parkovacích míst, přičemž tento návrh je podle starosty nejvíc benevolentní. "Většina architektů prosazovala radikálnější řešení, dokonce i úplné uzavření náměstí," doplnil.

Nedostatek parkovacích míst by měla v budoucnu vyřešit úprava okolí železniční zastávky a sokolovny. Parkoviště se také nachází pod náměstím v blízkosti Suchardova domu. V současné době v evropských městech převládá trend pěších zón v centrech měst a parkovacích domů, které umožňují nechat auto v dochodové vzdálenosti od cíle. O parkovacím domě se v projektu revitalizace náměstí mluvilo taky.

"Západní strana náměstí je neuzavřená. V budoucnu by zde mohla vzniknout zástavba, která by opticky vyplnila proluku mezi pojišťovnou a bankou," vysvětlila Janďourková Medlíková. Podle Cogana by právě tam mohl stát parkovací dům, jeho vznik je ale nejistý. "Samotné náměstí bude hodně drahé a v případě parkovacího domu se bavíme o investici až 180 milionů, na kterou zatím nejsou žádné dotační tituly. Musíme mít srovnané priority, ale pokud se taková dotace objeví, zkusíme to," doplnil Cogan.