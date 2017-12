Padl král, co bude dál? Pohádka má problémy

Jičín - Jako blesk z čistého nebe nás zaskočila zpráva o tom, že organizátoři pohádkového festivalu složili zbraně a v Jičíně nastalo bezvládí. Je samotný festival Jičín – město pohádky v ohrožení a kdo způsobil nečekanou rebelii? Telefon zvedá předseda správní rady nadačního fondu a produkční Dominik Malý. Dozvídáme se, že rezignoval na svoji funkci a s ním i jeho kolegové.

Zahájení pohádkového festivalu v JičíněFoto: DENÍK/Iva Kovářová

„Koncem října jsem obdržel petici za mé odstoupení, pod kterou bylo podepsáno pět lidí. Protože s ní zásadně nesouhlasím pro smyšlené argumenty, rozhodl jsem se na svoji funkci rezignovat,“ říká Dominik Malý, zklamaný a unavený dlouholetými spory s bývalým vedením nadačního fondu. Paradoxem je, že jeho odvolání požadují lidé, kteří ho do funkce volili.

Poukazují na jeho nereprezentativní chování, nedodržování ideji a filozofie festivalu, arogantní a povýšené jednání, přisvojování si práce druhých, nechuť k týmové práce. Malý neskrývá, že za vším je bývalé vedení nadačního fondu.

S Dominikem Malým ukončila svoji činnost i šestičlenná správní rada, ve které má zastoupení jičínská radnice. Tu zde prezentoval radní Luděk Havel, Marek Vondrák a Josef Novotný. Za veřejnost byl v radě Dominik Malý, Alena Čelišová a Milan Smolík, který stál u zrodu akce. „Nerozumím tomu. Nevím, co si kolegové od tohoto kroku slibují. Je to velká škoda,“ říká Smolík při ukončení spolupráce.

„Aby nenastalo bezvládí, domluvili jsme se, že do jmenování nové rady zůstaneme ve funkcích,“ upřesňuje pohádkový šéf.

Pro Malého neexistovala žádná náhradní varianta, nechtěl být v zápřahu druhých, naopak chtěl se svým týmem tvořit další budoucnost celorepublikově známé akce.

S Dominikem odchází i celá parta organizátorů.

„Je to škoda, podařilo se nám obnovit i spolupráci s dětmi. Naslouchali jsme jim. Naše hospodaření bylo průhledné, vycházeli jsme i s radnicí, nestála proti nám žádná opozice,“ říká Malý, který byl ve funkci dva roky. Pro festival pracoval sedm let. Rozhodně nebyl připraven na nepřítele zevnitř. „Jednou se do Jičína určitě vrátím,“ pronáší s optimismem v hlase.

K volbě nového předsedy správní rady má dojít právě dnes. „Zatím vám jména navržených kandidátů neřeknu,“ reagoval na náš dotaz člen petičního výbor Jaroslav Veselý. Odmítl okomentovat i důvody, které vedly k sepsání petice za odstoupení Dominika Malého.

Vývojem událostí je zaskočena i jičínská radnice jako spolupořadatel akce. „Zúčastnil jsem se jednání a nyní bude na nadačním fondu, aby vygeneroval předsedu správní rady,“ říká starosta Jan Malý, který Dominika Malého přesvědčoval, aby ve funkci setrval. Podle starosty Malého se věc měla řešit vzájemnou dohodou.

„Budu iniciovat jednání, obrátím se i na doktora Veselého, který sepsal petici a na další, jakým způsobem to chtějí řešit,“ slibuje doktor Malý, který zároveň pozitivně hodnotí program letošního festivalu.

„Mrzí mě, že se tato záležitost řešila peticemi a zaskočila mě i správní rada, která se měla za Dominika postavit a razantně se postavit proti petici,“ zlobí se starosta, který nepřipouští, že by festival skončil. To by prý bylo absurdní.



Nadační fond stojí za organizací festivalu a má dva zaměstnance na plný úvazek – Dominika Malého a Marii Léblovou.



Letošní pohádkový festival navštívilo více jak 50 tisíc návštěvníků, rozpočet 5,6 milionů skončil s mírnou ztrátou.