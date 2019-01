Nová Paka – „Bez kruhové křižovatky stavbu marketu na zelené louce pod ZPA nepovolíme," prohlašovali už více jak před deseti lety pačtí zastupitelé, když zvažovali prodej lokality u silnice I/16.

Lukrativní plocha lákala mnoho zájemců, investice řetězce Tesco ztroskotala právě na stavbě křižovatky, ze stejných důvodů zvolil náhradní prostor i Lidl. Záměr ovlivnilo i prověřování podloží, pak ho zablokovali majitelé sousedních pozemků. Jak to ale vypadá, už je konečně ruka v rukávě a město podepsalo smlouvu s investorem, který tu hodlá zřídit market Kaufland včetně parkoviště a kruhové křižovatky s ulicemi do sídliště a lipové aleje.

„S tímto řetězcem jsme nyní uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí na odkup 19 tisíc metrů čtverečných pozemku s cenou tisíc korun za metr čtvereční. Stavba je podmíněna vybudováním související kruhové křižovatky a chodníku s tím, že bude realizována přibližně do dvou let," popisuje projekt starosta města Josef Cogan.



Radnice také respektovala požadavky občanů a do územního plánu zapracovala vysázení izolační zeleně.

Investor má nyní podle časového harmonogramu předat městu do konce roku studii, do osmi měsíců návrh na územní rozhodnutí a poté návrh na stavební povolení s tím, že musí zrealizovat související akce.



„Chceme mít přehled o stavbě kruhové křižovatky, je to pro nás klíčová záležitost. Proto jsme se pojistili tím, že vydání stavebních rozhodnutí ohledně křižovatky bude vedeno pod hlavičkou města. Pokud by firma odstoupila od smlouvy a stavbu nezahájila, tak nám prodá projektovou dokumentaci za částku deset tisíc korun. Stavbu křižovatky pak budeme řešit s ředitelstvím silnic a dálnic, na její realizaci budeme v každém případě trvat," tvrdí Josef Cogan.



„Záměr uskutečníme i při stavbě obchvatu Nové Paky, kdy tu stejně projede kolem pěti tisíc aut denně. Stále to bude enormně zatížené místo. Projekt pak budeme realizovat s vlastníky silnic," slibuje starosta Josef Cogan.

Obchodní centrum by mělo vyrůst na ploše dva tisíce metrů čtverečních.