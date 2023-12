Milovníků otužování stále přibývá, což je dobře. Pravidelné sprchování nebo koupel ve studené vodě stimulují krevní oběh i posilují imunitní systém. I mnozí z těch, pro které bývala studená sprcha něco absolutně nepředstavitelného, si to dnes už bez ní nedokáží představit. Začít je ale třeba s rozmyslem, postupně, nepřepínat se a naslouchat svému tělu. Víte, jak dlouho zůstat ve studené vodě, co se děje v těle při otužování a jak se po něm zahřát? Vyhněte se nejčastějším chybám začátečníků.

Otužování je starý a účinný způsob posilování imunitního systému. Otužilí lidé trpí nemocemi méně než ti, kteří se chladu vyhýbají | Foto: Shutterstock.com

Lidé, kteří se pravidelně otužují, jsou odolnější a nachlazení se jim vyhýbá. Otužování také vyplavuje hormony dobré nálady, podporuje hubnutí, zlepšuje spánek, mírní úzkost i deprese. Ostatně ledové koupele se praktikovaly už v římských lázních. Léčivé účinky studené vody dokázali naplno využívat Vincenz Priessnitz, zakladatel moderní vodoléčby a prvního vodoléčebného ústavu na světě nebo v Rakousku kněz a přírodní léčitel Sebastian Kneipp. Jak tedy s otužováním nejlépe začít, kolik minut se otužovat a na co si dát pozor?

Otužování pro začátečníky:

Nespěchejte, začněte postupně

Pokud se stále k otužování jen odhodláváte, začněte tím, že si po osprchování teplou vodou přidáte na pár sekund studenou sprchu. Deset úplně stačí. Uvidíte, že po prvotním šoku vám bude fajn. Čas pak postupně prodlužujte, až se z pár vteřin dostanete na dvě, tři minuty. Není kam spěchat.

Můžete také začít sprchováním jen některých částí těla a postupně přidávat další, než si tělo na chlad zvykne. Začínejte vždy od nohou a pak pokračujte směrem nahoru k srdci. Další možností je s otužováním začít pomocí vlažné vody a teplotu pak postupně snižovat.

Mrazivá lázeň:

To potvrzuje ve zpravodaji Time i John Castellani, výzkumný fyziolog americké armády, který studoval, jak lidé reagují a přizpůsobují se chladu. „Studené sprchy nejsou žádná legrace, ale způsobují, že se tělo velmi rychle přizpůsobí,“ říká John Castellani. Navrhuje začít jen rychlou studenou sprchou – řekněme 15 sekund – a přidat 10 sekund každý den. Teplotu vody můžete zvýšit, jakmile vydržíte svou dávku ledové vody.

Ve vaně netrénujte

Když si vaše tělo zvykne na sprchování studenou vodou, můžete vyzkoušet studenou koupel v přírodě, což je nejpříjemnější a také nejúčinnější. „Největší chybou je napustit vanu studenou vodou a mít v ní pouze ponořené tělo. Vana neumožňuje pohyb, a proto tělo prochladne nežádoucím způsobem,“ uvádí ve své diplomové práci Iva Kouřilová.



Zdraví na prvním místě

Pozitivní účinky otužování si budete užívat pouze v případě, že jste zdraví. Pokud máte problémy se srdečně-cévním nebo nervovým systémem, neměli byste se do otužování bez prohlídky u lékaře, zejména pokud jste vyššího věku, vůbec pouštět. Tělo se vůči chladu brání tím, že centralizuje krevní oběh k životně důležitým orgánům jako jsou srdce, mozek, plíce, ledviny a játra na úkor periferie.

Češi propadli otužování. Dělají však při něm i fatální chyby

Právě srdce je namáháno nejvíce. Zužují se cévy, stoupá krevní tlak. „Vlivem prudkého ochlazení může dojít až ke srdečnímu selhání,“ varoval v Deníku lékař rakovnické nemocnice Ivo Trešl. Právě z tohoto důvodu by měli být obezřetní hlavně lidé s problémy se srdcem, cévami, s vysokým krevním tlakem nebo ledvinami. „Lidé pravidelně sportující by mít problém s pobytem v ledové vodě neměli,“ uklidňuje lékař.

Nebuďte na to sami

Pokud nebudete na překonávání obav ze studené vody sami, půjde vám to určitě snáz. „Častým jevem je vstup do vody po pás s následným váháním, zdali vůbec pokračovat. Dlouhé váhání na břehu před samotným vstupem do vody není přínosem. Člověk se nepohybuje, dochází k svalovému třesu a po několika minutách organizmus prochladne. A to už by člověk správně do vody neměl vstupovat. Častým jevem je také vstup do vody po pás s následným váháním, zdali vůbec pokračovat,“ uvádí Iva Kouřilová ve své diplomové práci další důvod, proč je lepší otužovat se s partou lidí, kteří vás podpoří a povzbudí.

Otužování vodou v přírodě:

Snáze tak překonáte momentální nechuť nebo lenost. V každém případě je bezpečnější plavat, když je vás víc a při denním světle, nikdy za tmy.

Není to soutěž

Otužování není chvilkovou záležitostí ani soutěží o to, kdo se přátelům na sociálních sítích pochlubí tím, jak dlouho ve studené vodě vydrží. Začínající otužilci by měli být hlavně disciplinovaní a zátěž si přidávat postupně.

Zázrak jménem otužování: Aby se dostavil výsledek, musí se dodržovat pravidla

„I když se to může zdát někomu divné, úplně nejlepší je začít s otužováním v létě. Poté, zhruba dvakrát týdně, až do zimy pravidelně docházet plavat. Tělo se lépe adaptuje na klesající teplotu vody,“ nabádal v Deníku předseda České otužilecké unie Vladimír Komárek. Poté je důležité již „jen“ vydržet abyste zjistili, jak blahodárné účinky pro vaše tělo a zejména kardiovaskulární systém pravidelné otužování má.

Do vody se vstupuje

Dopřejte si malé rozcvičení, vyhnete se tak možným poraněním, jako je třeba natržení svalu. Do studené či ledové vody se neskáče ani nevbíhá, ale pozvolna vstupuje krok za krokem. Kvůli teplotnímu šoku by vám hrozila zástava srdce. Ve vodě se pohybujte, plaváním se tělo zahřívá. Postávání není vhodné.

Jak dlouho být ve vodě

Zkušení otužilci dobu, kterou mají plavat, většinou znají. Kdo plave první sezonu, měl by přidávat velmi pozvolna a opatrně.

„Začněte minutkou a pomalu prodlužujte. Dá se říct, že zdravý člověk nebude mít brzy problém plavat pět minut v jakkoli studené vodě, což pro získání zdravotních benefitů otužování stačí vrchovatě. Třeba zjistíte, že vám nedělá problém 15, 20 i více minut. Ale zjistěte to raději až poté, co ve zdraví přežijete celou první zimní sezonu,“ radí na webu iReceptář kouč a akreditovaný lektor WHM Jakub Chomát.

Podcenění dlouhodobého působení studené vody na tělo totiž může vést k vážnému podchlazení, tzv. hypotermii.

Správné vybavení

To první, co potřebujete, je ručník. A to ať jste vylezli ze studené sprchy nebo z rybníka či řeky. Tělo musíte rychle osušit. Masáží pokožky ručníkem docílíte toho, že se krev opět rozproudí a vrátí se i pocit tepelné pohody. V případě koupele venku hned také sundejte mokré plavky. Jakmile se osušíte, rychle se teple oblečte.

Recept moderátorky Lucie Křížkové na zdraví a krásu? Dobrovolně leze do sudu

Cévy se znovu rozšíří a krev se začne vracet do celého těla. To se projeví navenek přechodným zarudnutím pokožky a zevnitř pocitem třesu a zimnice, která může trvat ještě několik minut.

Nezapomeňte také na to, že používáním kvalitních špuntů a neoprenové čepice předejdete uvíznutí vody v uchu a vzniku infekce. Boty do vody zase zabrání zranění chodidla ve vodě a cestou do ní a zpět.

Po dobu nemoci otužování přerušte

Na otužování musíte být zdraví. „Mějte na paměti, že při akutních onemocněních včetně rýmy nebo kašle je nutné otužování ihned přerušit a vrátit se k němu až po odeznění příznaků. Jinak si můžete zadělat třeba na zápal plic. Myslete také na to, že po pauze je důležité, aby si tělo na chlad zase postupně přivyklo. Organismus si odolnost vůči chladu totiž pamatuje jen omezenou dobu,“ upozorňuje web Kondice. Otužování v ledové vodě není vhodné ani krátce po sportovním výkonu a už vůbec ne po konzumaci alkoholu.