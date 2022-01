Otestovali jsme dostupnost PCR testování. Situaci zachraňují místa bez rezervace

Kamarád, se kterým jste byli před třemi dny na pivu, vám ve středu ráno volá, že je pozitivní na covid-19. Podobný moment už od začátku pandemie každý zažil nesčetněkrát. Následuje nejistota, PCR test, karanténa anebo úleva. Ve větších městech je to snadné, testuje se na každém rohu prakticky nepřetržitě. Objednat se co nejrychleji na test na perifériích ale může být oříšek. Na termín si občas počkáte i několik dní, zvlášť když do cesty vstoupí víkend.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Fanta

Ve středu dopoledne Deník v Královéhradeckém kraji testoval třináct odběrových míst s nutností rezervace termínu. Zatímco na Hradecku byly ve čtyřech z pěti laboratoří volné termíny ještě tentýž den, například v Oblastní nemocnici Jičín a v odběrovém centru v hořické sokolovně byly volné termíny nejdříve za dva dny. Na Trutnovsku testují metodou PCR každý den včetně víkendu, lidé z Rychnovska se o víkendu otestují jen těžko, musí počkat na pondělí, nebo vyrazit do většího města. S přibývajícími případy omikronu bude stěžejní nákazu zachytit včas. Nová mutace koronaviru sice přináší slabší průběh nemoci, má ale o to rychlejší nástup. Podle mluvčího Královéhradeckého kraje Dana Lechmanna ale zatím není nutné navyšovat testovací kapacity. "Krajské nemocnice přizpůsobují kapacity PCR testování zájmu obyvatel. Od Vánoc zájem klesá a současné kapacity jsou napříč krajem dostačující, je tedy dostatek volných termínů pro zájemce," uvedl Lechmann. PCR testy pro samoplátce zlevnily na polovinu Pokud se ale zájem začne zvyšovat, je kraj připraven navýšit kapacity podobně jako začátkem loňského prosince. Právě tehdy byl podle Lechmanna zájem o testování zdaleka nejvyšší. Nemocnice spadající pod Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje proto tehdy přidaly odběrové dny a navýšily stav personálu. Hejtman tehdy mimo jiné požádal o pomoc zdravotníky působící mimo nemocnice. Mimo statistiku stojí odběrová místa, která pro PCR testy nevyžadují předchozí rezervaci termínu. Většinou je zajišťují mobilní týmy soukromých společností. Jednou takovou je například firma Electrolyte, jejíž pracovníci odebírají vzorky na sedmi místech v kraji - v Nové Pace, Hradci, Trutnově, Jaroměři, Náchodě, Novém Bydžově a ve Dvoře Králové. "Oproti nemocnicím u nás nemusí lidé předem nic vyplňovat ani se složitě registrovat. Takže v porovnání s nimi pozorujeme dlouhodobě vyšší zájem. V poslední době to jsou hlavně studenti, kterým ve škole vyšel pozitivní antigen a mají žádanku," doplnil Stanislav Štefl, který zodpovídá za odběrová místa v Nové Pace, ve Dvoře a v Trutnově. Kromě rychlejšího odbavení nabízí místa bez nutné rezervace termínu také rychlé zpracování výsledků. Zákonná lhůta na vyhodnocení PCR testu je 48 hodin, ke klientům se ale informace většinou dostane hned druhý den. Pandemie covidu opět sílí, mezi pozitivními případy se v 70 procentech jedná o variantu omikron. "Během prosince jsme zaznamenali pokles počtu nových případů, ale tato tendence se v lednu zastavila. Nyní evidujeme zhruba 2 200 nových případů týdně. Zatím se nárůst nových případů neprojevil v nemocnicích, existují scénáře, které nás za určitých okolností mohou vrátit do stavu na konci minulého roku. Osobně chci ale věřit tomu, že to takový problém nebude," uvedl tento týden hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček. Klíčové v tuto chvíli bude včas zachytit nakažené a zamezit tak dalším šíření. Kraj plánuje zajistit plošné testování na pracovištích, ve školách se testuje dvakrát týdně.