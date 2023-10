Na konci roku končí zápůjční smlouva, kterou vždy na dané období ministerstvo dopravy podepisuje s provozovatelem jičínského letiště. Více než 30 let se o letiště a jeho provoz stará Aeroklub Jičín, který se nyní uchází o další prodloužení smlouvy.

Do hry ale vstoupil další hráč, firma Flying Academy, která provozuje mezinárodní leteckou školu. Na letišti ve veřejné aukci koupila pozemek, na kterém postavila hangár. Firma by pro svou činnost chtěla začít letiště využívat a podle jednatele Radima Olbrechta by se o jeho provoz ucházeli, pokud by ministerstvo smlouvu Aeroklubu neprodloužilo.

Současný provoz letiště Jičín je maximum, co lidi snesou, říká iniciátor petice

Mezinárodní firma provozující leteckou školu se sídlem v Praze se žádostí o zrušení dohody Aeroklubu se starosty okolních obcí nepochodila. „V radě města jsme se shodli na tom, že zmíněná dohoda platí a nadále na ní trváme. A to i přesto, že společnost Flying Academy vyhrožuje žalobou. Jsme připraveni se i soudit, kdyby na to došlo,“ sdělil už v září starosta Jičína Jan Malý.

Je dohoda neplatná?

Společnost Flying Academy napadla dohodu mezi Aeroklubem a starosty přilehlých obcí jako neplatnou. Tvrdí totiž, že je provoz na letišti diskriminační, Aeroklub z něj leteckou akademii vylučuje, a navíc dohodu významně porušuje.