„Je až neuvěřitelné, že po deseti letech příprav projektové dokumentace se to dalo do pohybu až teď," okomentoval chystaný projekt před hlasováním zastupitelstva místostarosta Petr Hamáček. U příprav rekonstrukce Ruské a Poděbradovy stál už od počátku, vyjednával s krajem a když bylo třeba získat souhlasy vlastníků přilehlých nemovitostí, obcházel dům po domu.

V anketě Deníku o největší ostudy Jičínska se Ruská a Poděbradova, ale i další jičínské tankodromy, umístila na suverénním prvním místě. Po hlavní dopravní tepně mezi obchvatem, Novým Městem a centrem Jičína denně projedou stovky aut a díry, hrboly, záplaty, komplikované parkování a na křižovatkách se zadrhávající doprava řidiče evidentně hodně trápí. „Chátrající, nebezpečné, děravé a hrbolaté a hlavně ostudně vypadající - skvělý popis velké části 'silnic'," popsal situaci v anketě čtenář Miroslav Veselý.

Další na sebe nenechali dlouho čekat. „Většina silnic je ta největší ostuda Jičína.. A Ruská je výstavní skříň. Neříkám, že nejsou horší ulice.. Ale tohle je poměrně hlavní příjezd do města a je to první věc, co trkne," doplnil pod anketu Filip Škadra. „To je takový tankodrom a Jičín jen lepí 1000 a 1 záplatu," přisadil si i další z diskutujících, Ondřej Strnad.

Mohlo by se zdát, že se kolem děravé Ruské a Poděbradovy dlouhé roky nic nedělo. Vždy po zimě silničáři zalepili nejhorší výtluky a tím zdánlivě péče o silnici skončila. Na úřadech ale probíhala intenzivní práce. „Příprava rekonstrukce těchto ulic probíhala více než deset let, přičemž samotné technické řešení stavby především v otázce dešťové kanalizace bylo velmi těžkým hlavolamem. Dokončení přípravy této investice je výsledkem intenzivní práce značného množství lidí," popsal Hamáček.