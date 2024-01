Náměstí Svobody přezdívané Ryneček patří ke vstupním branám do historického centra Jičína. Dominuje mu nově opravený kostel sv. Ignáce, první dojmy ale kazí omšelá budova jezuitské koleje. "Určitě je škoda, že je jezuitská kolej v takovém stavu. Asi bych neřekla přímo ostuda, protože vím, jak je obtížné ji opravit. Ale rozhodně by si renovaci zasloužila," uvedla při pohledu na chátrající objekt kolemjdoucí žena, kterou reportéři Deníku na Rynečku oslovili.

Místo školy v jezuitské koleji vybudovat komunitní centrum s důrazem na tradice, umění a stará řemesla. První rekonstrukce začala v roce 2018 a zasáhla hlavně druhé nádvoří s podloubím a několika přilehlými místnostmi.

Krátce po zahájení prací se zjistilo, že je budova v mnohem horším stavu, než se předpokládalo. Některé části museli dělníci kvůli zničenému zdivu zbourat a postavit znovu. Bylo také nutné opravit obvodové zdi, které destabilizovaly celé přízemí. V roce 2021 dělníci na nádvoří odkryli historickou dlažbu, bylo tedy nutné provést archeologický průzkum a stavba se opět na čas zdržela. Když se v květnu 2022 kolej otevřela veřejnosti, mluvilo se o velkém úspěchu. Další opravy jsou ale v nedohlednu, rekonstrukce celé koleje by si totiž vyžádala několik stovek milionů korun.

V letní sezóně mohou lidé do přízemí zadního nádvoří nahlédnout tři dny v týdnu. Činnosti v koleji zastřešuje spolek Balbineum spolu s galerií SOL a spolkem Vitrína 252. Několikrát do roka se zde také konají víkendové akce zasvěcené řemeslům, tradicím, odpočinku a kultuře. Přes zimu však kolej zůstává veřejnosti uzavřená. "Potřebovali bychom komín, abychom to tu mohli vytopit," vysvětlil zimní spánek památky Smolík. Nepřístupná zůstávají také nadzemní patra, která jsou nadále ve velmi špatném stavu a potřebují rekonstrukci.

Jaké bude další využití?

Robert Smolík vidí budoucnost koleje optimisticky. Do karet jeho vizím hraje i to, že vedení města vloni na jaře vytvořilo pracovní skupinu a nechalo vytvořit analýzu možného využití dalších prostor v jezuitské koleji. Podle mluvčího jičínské radnice Jana Jireše se zatím uvažuje o dalším využítí přízemí pro výtvarné a kulturní aktivity, případně by se zde mohla otevřít kavárna nebo obchůdek, první patro by mohlo sloužit vzdělávání a o patro výš například depozitář archeologických nálezů na stavbě dálnice D35. Na dvoře podél objektu, který je nyní osázený betonovými panely a zarostlý plevelem, by zase mohla vzniknout komunitní zahrada. To jsou však zatím jen teoretické úvahy.

"Věřím, že pro některé lidi může kolej zvenčí působit jako ostuda města. Je to ale potřeba srovnat s tím, jak vypadala třeba před třema lety. Ten rozdíl je obrovský, udělalo se tu hodně práce. A věřím, že za 10 až 20 let bude jezuitská kolej opravená jako například Valdštejnská lodžie," okomentoval dojmy občanů z jezuitské koleje Robert Smolík.

Podobně se na to dívají i někteří oslovení občané města. "Líbí se mi, že se do jezuitské koleje vrací život. Ještě to bude stát hodně práce, aby zvenčí vypadala dobře, ale řekla bych, že to není ostuda města. Mezi ty bych jmenovala spíš stav chodníků a silnic," sdělila Deníku Jičíňačka Viktorie.

Právě děravé silnice a chodníky spolu s nevyhovujícím a nevzhledným autobusovým nádražím se spolu s jezuitskou kolejí ocitlo v anketě mezi čtenáři Deníku na vrcholu žebříčku nejostudnějších míst v Jičíně. Zatímco rekonstrukce silnic se realizují postupně do roka by mohla začít i oprava nechvalně známého tankodromu v Ruské a Poděbradově ulici, nový autobusák v Jičíně je hudbou daleké budoucnosti.