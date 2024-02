„Je to složité. Projekt máme, podle mě ho ale nelze realizovat bez silniční propojky ulic Popovická a Pod Koželuhy. Je to důležitou součástí dopravního řešení úseku okolo nádraží. Opozice ale stopla směnu pozemků a momentálně jsou zpracovávány další znalecké posudky,“ odpověděl místostarosta Jičína Petr Hamáček na otázku, jestli se v poslední době podařilo pro zlepšení situace na autobusovém nádraží něco udělat.

Před rokem svitla naděje na alespoň dočasné řešení, když vedení města zvažovalo uplatnění předkupního práva na budovu bývalé čekárny v rohu autobusového nádraží a Jungmannovy ulice. Dům se zaobleným půdorysem město před lety prodalo a nyní, když je objekt zrekonstruovaný a objevil se na trhu s nemovitostmi, se mohlo zastupitelstvo rozhodnout, zda jej pro potřeby čekárny znovu koupí. Realitka nabízela prostory za cenu 4,9 milionu korun.

Právě nedostatek přístřeší pro ty, kterým autobus ujel nebo má zpoždění, vadí lidem zdaleka nejvíc. Dlouhý přístřešek uprostřed nádraží je v zimě jen těžko ochrání před deštěm a větrem. V létě, kdy do města autobusem přijíždí nejvíce turistů, se zase čekající na betonové ploše grilují. „Máme překrásné město, to je bez debat, ale autobusové nádraží je vážně příšerné, desetiletí s ním nikdo ani nehnul, před deštěm a sněhem se nelze pořádně schovat, fouká to tam jak na strništi,“ svěřil se ve facebookové debatě Jičíňák Jiří. Další z komentujících si zase postěžovala na různé problémové skupinky, které se na autobusáku po setmění shlukují. „Čekat v Jičíně samotná na autobusovém nádraží večer za tmy je docela adrenalin,“ napsala.

Město by koupí čekárny získalo především čas na přípravu trvalého řešení. V záloze má totiž urbanistickou studii na přestavbu autobusového nádraží a vytvoření tzv. bipolární stanice. Hlavní autobusák by se měl přesunout k vlakovému nádraží, kde by měl vyrůst moderní terminál a kam by se měly všechny autobusy sjíždět. V současné lokalitě by však měla zůstat zastávka, aby měli přijíždějící do Jičína od autobusu blíž do centra.

Jičín čekárnu nekoupí. Zastupitelé rozhodli, město neuplatní předkupní právo

„V rámci studie jsem vytvořil tzv. bipolární model, který předpokládá vytvoření nového autobusového terminálu u vlakového nádraží a zároveň zachovává zastávkové centrum na současném autobusovém nádraží. Mezi těmito dopravními uzly vznikne soustava okružních křižovatek, které zlepší vjezd z vedlejších silnic, umožní vybudování nových bezpečných přechodů a zároveň zklidní dopravu,“ popsal svůj záměr architekt Patrik Kotas, který navrhoval například také terminál v Hradci Králové.

Cena této stavby by se však měla s výkupem pozemků vyšplhat až na 200 milionů korun. Město sice uvažovalo i o získání vhodné dotace, přesto by to ale byl obrovský výdaj pro městskou pokladnu. A Jičín, v současné době zatížený hned několika velkými investicemi, na to ještě pár let nebude mít prostředky.

„V Jičíně se toho staví hodně. Teď se rozbíhá najednou hned několik dlouho plánovaných projektů, začne se rekonstruovat Ruská a Poděbradova, to je velká investice, opravujeme knihovnu a zámek, staví se Lokalita Kasárna,“ vyjmenoval velké investice města Hamáček.

Zároveň však uznal, že situace na autobusovém nádraží je tristní. Dočasné řešení ale podle něj momentálně není možné.

Brzda jménem územní plán

Vloni na jaře zastupitelstvo rozhodlo neuplatnit předkupní právo na čekárnu, kterou tak koupil soukromý developer. A ve stavbě nového improvizovaného přístřešku zase městu podle místostarosty brání územní plán schválený v roce 2010. Jediná změna, které se tak za posledních několik let autobusák dočkal, je vysázení zelených sloupků určujících hranice křižovatky s Jungmannovou ulicí. „A to jen proto, že je to dopravní značení. Kdybychom tam chtěli postavit obrubníky, kvůli územnímu plánu nemůžeme,“ dodal Hamáček.

„Pokud byste chtěli investovat do autobusového nádraží, museli byste jednu z výše zmíněných oblastí vyškrtnout, anebo omezit. Na vše zkrátka peníze nejsou. Obnova autobusového nádraží se připravuje, ale je to otázka priorit. Pokud občané řeknou, že autobusové nádraží by mělo být v příštích letech absolutní prioritou, pak do něho peníze město Jičín samozřejmě investuje. Byli bychom šťastní, kdyby bylo k dispozici tolik finančních prostředků, že vyřešíme všechny požadavky. Jenže je to jako v domácnosti - i doma si nemůžete dovolit všechno, musíte plánovat výdaje a určovat priority,“ pokusil se debatu o této jičínské ostudě uklidnit mluvčí radnice Jan Jireš.

Na pořádné autobusové nádraží si tak Jičín podle všeho ještě pár let počká.