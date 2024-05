Řada tradičních obchodníků se stále drží a jejich podniky jsou oblíbené a navštěvované. Místních zákazníků však mnoho nemají. Jedním z nich je již desítky let bistro U Volejníků, kde se řidiči rádi zastavují na oběd nebo svačinu. Rodina Věry Volejníkové v Ostroměři podniká od roku 1990. Dříve měla i cukrárnu, dnes táhne místo zmrzliny dršťková polévka. Je otázkou, jak dlouho to tak vydrží.

„Na dálnici čekáme jako na smilování. Kousek od silnice je škola, děti tam musejí v tom provozu přecházet mezi náklaďáky. Jezdí přes nás i kamiony z mladoboleslavské škodovky do závodu v Kvasinách. Až bude dálnice, všem obcím na trase se velmi uleví,“ uvedl starosta Jaroslav Tomeš.

„Sama bych ráda věděla, co s námi bude. Je to pro mě velká neznámá a nevím, jestli to vůbec přežijeme. Místní k nám téměř nechodí, jsme odkázaní na zákazníky, kteří projíždějí. Je možné, že někteří budou jezdit přes Ostroměř kvůli nám, ale těch asi mnoho nebude,“ říká s obavami v hlase Věra Volejníková.

I další místní obchodníci potvrzují, že jejich podnikání je přímo závislé na tranzitní dopravě. Někteří do dostavby dálnice odejdou do penze a s pokračováním podnikání nepočítají.

„Z místních sem nechodí téměř nikdo, většina zákazníků tudy projíždí. Dálnice nám rozhodně neprospěje, ale majitelka mezitím půjde do důchodu, takže tady bude něco jiného,“ poznamenala Vanessa Rechtorisová z prodejny Ovoce a zelenina u Čerychů, která kromě rostlinného sortimentu nabízí řadu dalších druhů zboží, včetně místních produktů.

S podobnými změnami v jiných městech regionu má zkušenosti ředitel krajské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Marek Novotný. Situaci připodobnil k České Skalici, kde se dostavěl dlouho očekávaný obchvat již před lety, anebo k Nové Pace, jejíž centrum bude tranzitní doprava objíždět od léta příštího roku.

„Ostroměř nyní nadává na velký provoz, ale časem bude vzpomínat na krásné doby, kdy se tam lidé zastavovali a místní podnikatelé měli tržby. V Nové Pace jsou naštvaní, že tam Pražáci jezdí do Špindlu, ale až bude obchvat, bude to město duchů,“ konstatoval Novotný.

Podle starosty Jaroslava Tomeše přinese dálnice Ostroměři kromě klidu i další benefity. Snadná dostupnost do Hořic, Jičína i Hradce Králové by mohla přilákat nové obyvatele a zvýšit příjem městečka, kde žije 1,3 tisíce lidí. Má nádraží, autobusové spojení, základní i mateřskou školu, lékaře či místní spolky věnující se volnočasovým aktivitám. Je v tom však jeden háček.

„Bude se pohodlně jezdit na dálnici přes nedaleké Chomutice, kde bude sjezd, případně přes Hořice. Nové obyvatele bychom samozřejmě přivítali. Bohužel se u nás špatně staví. Nemáme totiž k dispozici pozemky. Ty, které máme, jsou v záplavovém území. Lidé se na to ptají, ale jedinou možností je, že je získají od soukromých majitelů půdy. Ale stavební pozemky u nás prostě nejsou,“ vysvětlil Tomeš.

Na podzim začnou v trase dálnice mezi Úlibicemi a Ostroměří pracovat archeologové, jejichž průzkum potrvá zhruba rok. Dokončení celého úseku se plánuje v roce 2028. Podle Petra Huška z ŘSD bude stavba sice náročná, ale zcela mimořádné výzvy pro inženýry nepředstavuje.

„Budou se stavět například tři mosty přes železnici či odpočívadlo u Chomutic, ale nějaké velké zářezy do krajiny, násypy nebo třeba estakády nás nečekají,“ uvedl Hušek k úseku, který změní život lidem v Ostroměři.