/FOTO, VIDEO/ Několikaleté opravy hlavní tahu mezi Hradcem a Jičínem v Ostroměři skončily v roce 2022 a záhy se objevily nedostatky. Zatímco si vedení obce stěžuje na průtahy a vady způsobující hluk a vibrace, Ředitelství silnic a dálnic rozpadající se cestu reklamuje.

Ostroměř vyhlíží klid bez aut. Pro obchodníky však může být nová dálnice katastrofa | Video: Stanislav Ďoubal

Obyvatelka Ostroměře Eva Blahutová žije v rodinném domě u hlavní silnice padesát let. Stejně jako její sousedé musela strpět postupné čtyřleté opravy, stavební ruch a kyvadlový provoz desetitisíců vozidel, které městečkem denně projíždějí. Konec rekonstrukce však úlevu pro místní neznamenal. Nerovnosti

„Vždyť to udělali teprve nedávno. Ložnici mám směrem k silnici a cítím to pokaždé, když přes to projede kamion. Těch děr je spousta, vede to až dolů a lidé to pociťují až na konci vesnice. Jako by nestačilo, že taková frekvence dopravy tady nikdy nebyla,“ líčí své zkušenosti Eva Blahutová.

Trpělivost dochází i Jaroslavu Tomešovi, starostovi obce, kde žije 1,3 tisíce obyvatel. Silnice se přitom na první pohled jeví v pořádku a je znát, že byla kompletně zrekonstruována.

„Na první pohled sice stále vypadá jako nová, ale na mnoha místech je popraskaná a rozpadlá. Když projíždí kamion, lidé v domech slyší a cítí každou nápravu. Kanály nám umístili do jízdních pruhů, takže to navíc klape. Prostě nejsou schopní udělat silnici. V dezolátním stavu je už dva roky, je v reklamaci a stále není předaná. Je to šílené. My si na to můžeme jenom stěžovat. Něco se tam dělalo asi před dvěma roky, ale od té doby se jenom slibuje,“ rozčiluje se starosta.

Investorem stavby bylo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které v současné době vede reklamační řízení se zhotovitelem, jímž je společnost Geosan Group. Jedná se již o druhou reklamaci.

„Vybíral se celý průtah Ostroměří do hloubky 120 centimetrů a objevily se tam poruchy v záruční době. Je to v jednání, bude se to opravovat a je to samozřejmě nepříjemné. Starostu chápu, protože tam zase budou dopravní komplikace. Už aby byla hotová dálnice,“ říká ředitel krajské pobočky ŘSD v Hradci Králové Marek Novotný a zdůrazňuje, že se na řešení závad pracuje.

„Minulý týden se tam dělaly zkušební vývrty, nyní se to posuzuje v laboratoři. Příští týden se bude pokračovat v jednání na základě výsledků z laboratoře, které by měly určit, v čem je problém.“

Lidé z Ostroměře před sebou mají další zatěžkávací zkoušku. Opravy totiž nebudou jednoduché a dopravní omezení bude náročné, protože je na nekvalitním úseku železniční přejezd.

„Jedná se tam o rozpad asfaltového krytu. V každém případě se musí odfrézovat povrch a položit nový. Pokud by se v podloží našly nějaké závažnější nesrovnalosti, muselo by dojít k hloubkové sanaci. To uvidíme až na základě laboratorních rozborů. V průběhu oprav tam bude kyvadlový provoz. Dopravně-inženýrské opatření bude složitější kvůli železničnímu přejezdu. Vozidla se musí v dostatečném rozsahu zastavovat před ním, aby nedošlo k tragédii,“ vysvětluje Pavel Zeman z ŘSD, který má řešení situace na starosti.

Kdy opravy začnou a jak dlouho potrvají není v současné době jasné. Pokud půjde všechno hladce, vrátí se do Ostroměře kolony vozidel, a tím i zvýšený hluk a prašnost, o letních prázdninách.

„Jestli ovšem nenastanou komplikace. V tom případě bychom řešili otázku, jestli s tím nepočkat a udělat to až po prázdninách. Délka oprav bude záležet na výsledcích laboratorních rozborů. Vědět to budeme až po dalším jednání se zhotovitelem,,“ upozorňuje Pavel Zeman.

Lidé v Ostroměři čekají na dostavbu dálnice D35 mezi Úlibicemi a Hořicemi, která povede jižně od obce a odvede většinu projíždějících aut. Letos na podzim začne archeologický průzkum, který potrvá zhruba rok. Poté začne výstavba, která by měla trvat do roku 2028.

„Na dálnici čekáme jako na smilování. Až bude hotová, všem obcím na trase se velmi uleví,“ podotýká starosta Jaroslav Tomeš.

