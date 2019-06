Akci pod heslem Pojďme spolu ven, spojenou s pochodem na dva nebo šest kilometrů, pořádají již v sobotu dopoledne ve Staré Pace. Na trase čekají rozmanité úkoly a dobrodružství. Na děti myslí i v Jičíněvsi, kde chystají soutěže na fotbalovém hřišti. Ve Vitiněvsi se koná dětské odpoledne na téma Čím budu až vyrostu. Zábavné odpoledne na Pecce se ponese v mírně ekologickém duchu, jelikož se koná v areálu sběrného dvora. V Robousích můžete dnes s dětmi vyrazit do místního hostince U Dvorecké louže. V neděli pořádají dětský den sokolové v Bradlecké Lhotě. Zkrátka nepřijdou v neděli ani děti v Sobotce u sokolovny.

Dva víkendové koncerty v Hořicích

Kamenictví u Hály bude v sobotu večer patřit tvrdé muzice. Od 18 hodin se tu koná akce Stone Crusher vol. II, na pódiu se vystřídají kapely Melancholy Pessimism, Dewdrop, Perfecitizen a Onanizer. Za vstupenku zaplatíte 150 korun.

V neděli bude ve Smetanových sadech od 15 hodin hrát dechová kapela Táboranka. Její koncert se koná v rámci letošního ročníku Hořických hudebních slavností. Vstup volný.

Výstavy v Železnici a v Bukvici se pomalu loučí

Do 2. června! Už jen do konce tohoto týdne můžete navštívit dvě menší výstavy. V železnickém muzeu končí výstava Svět fantazie, na které můžete vidět různorodé plastiky z pískovce, dřeva i kovu z dílny umělce Jana Volaka. Tato výstava je dokonce prodejní. V galerii Na špejcharu v Bukvici můžete taktéž do neděle zhlédnout olejomalby Jany Čápové.