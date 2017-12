Originální ozdoby podle Alfonse Muchy

Jičín /FOTO/ - V jičínské provozovně vánočních ozdob vznikají umělecká díla.

Skrývají křehkost, krásu, tajemné kouzlo Vánoc. Vánoční ozdoby krášlí naše obydlí od začátku devatenáctého století. První byly papírové, ze slámy, sušeného ovoce a jiných přírodnin.

Skleněné k nám pronikly v šedesátých letech devatenáctého století. Dnes si bez nich vánoční stromeček nedokážeme vůbec představit.

Tuzemský trh nabízí mnoho variant, s převratnou novinkou přichází rodinná jičínská firma HAN, která vytváří ojedinělé foukané a ručně malované skleněné kouličky s motivy kreseb Alfonse Muchy.

Střídá se na nich dekor vlčích máků, byzance, listů břečťanu a prvky ze závěsu z Obecního domu v Praze.

O tom, jak se zrodil tento unikátní projekt, nám vypráví Martina Němcová, ředitelka jičínské společnosti.

„Jedná se o společný projekt se společností Noël collection. Již vloni se vyráběla limitovaná nultá kolekce a letos jsme ji oficiálně uvedli na trh.“

V Jičíně vznikají ozdoby s Muchovými motivy

Martina Němcová za Jarmilou Mucha Plockovou, vnučkou malíře Alfonse Muchy, přijela s návrhem spolupráce.

„Paní Muchová nám předložila návrhy, které by bylo možné na kuličky namalovat. Z nich se poté společně vybrali čtyři dekory a po odsouhlasení vzorkových kuliček jsme mohli teprve začít vyrábět.“

Jde o unikátní zakázku, která si už našla své obdivovatele.

„Ručně vyráběné vánoční ozdoby povyšujeme na umělecké dílo, které má svou sběratelskou hodnotu. Zakládáme si na české tradici a ve spolupráci se známými českými designery každý rok připravujeme limitované kolekce,“ uvádí Jan Kašpar, jednatel společnosti Noël collection s.r.o.

Rozhodují přesné tahy štětce

V dílně mezi malířkami sbíráme zkušenosti. „Důležité je mít pevnou ruku, dobré oči a malbu dobře rozvrhnout,“ popisuje nám Vladimíra Hellová svoji originální kresbu. Přiznává, že jde o náročnou práci, která ji ale baví.

„Dekor Břečťan si nejdříve barevnými bronzemi rozmaluji, k dekorování pak používám transparentní pastu a posypy a k dokončení celého díla skleněné kamínky a mugličky“, směje se třpytkami obsypaná kumštýřka a hravě se ohání štětcem. Kroutíme hlavou nad počtem náročných operací. Jedna Muchovská koulička se malířce, která pracuje v oboru více jak dvacet let, rodí pod rukama zhruba tři hodiny.

„Malování dekorů vypadá na první pohled jednoduše, ale je to o preciznosti a trpělivosti. Začala jsem u malování jednoduchých dekorů, ale stávaly se vývojem času složitější, a tak jsem se vypracovala až k malování složitého dekoru Byzance od Muchy“, pokračuje její kolegyně Petra Svobodová. I tu tato tvůrčí činnost zcela pohlcuje, a to již 15 let.

Každá ozdoba s Muchovými motivy je originálem. „Držíte v ruce originál, který má své výrobní číslo, logo a certifikát, takový osobní list, podepsaný paní Muchovou,“ vysvětluje Martina Němcová, když s největší opatrností bereme do ruky skvostnou ozdobu. Při vědomí, že by se nám tato originální kráska mohla rozbít, ji raději vracíme zpět do krabičky.

Producenti těchto unikátů nabízí kolekce, kde jsou plně dekorované kuličky doplněny ozdobami, zkrášlenými pouze ústředním Muchovským detailem. Kolekce se nechá poskládat ze čtyř nebo devíti originálů.

„Zájem je opravdu obrovský, skoro nepopsatelný.“ překvapila nás Martina Němcová.

Současně výrobci přicházejí s další novinkou, a to je kolekce Milady Myslbekové, pravnučky uznávaného sochaře Josefa Václava Myslbeka. Ta své motivy čerpala v zahraniční, zejména v Asii a Africe.