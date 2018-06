Opravený čtyřpruh. Vyhozené miliony?

Úlibice - „Prosím vás, dělejte něco s tím čtyřpruhem, vždyť je to hrůza. A proč tam jsou ty značky, když tam nikdo nic nedělá,“ obořil se na nás v telefonu rozzlobený řidič. Nebyl sám. Lidé, projíždějící silnicí I/16, kritikou na vrub nového povrchu v úseku čtyřpruhu Úlibice - Robousy nešetří.

Oprava silnice I/16 Úlibice - Robousy potrvá do začátku června a s ní i omezení provozu.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

„Nový koberec je jako šmirgl, ničí se zde pneumatiky. Také je znát každé napojení, povrch je nerovný, navíc si myslím, že středová svodidla neodpovídají normám,“ upozornil nás Jindřich Beneš z Nové Paky. Pětadvacetiletý Vladimír z Hořic se ptá, zda byla oprava vůbec nutná? „Starý povrch byl lepší než ten současný. Napojení jsou hrozná,“ zlobí se.

K opravě se před časem vyjádřil stavbyvedoucí zakázky Miroslav Gregor z hradeckého Ředitelství silnic a dálnic ČR. „Jde o francouzskou technologii, používanou dvacet let. Položili jsme nový mikrokoberec, jehož životnost je šest let,“ vysvětlil Gregor. I když je relativně tento úsek „mladý“, silnice I/16 zde byla rozšířena v letech 2005 – 2006 a podle vyjádření Miroslava Gregora z krajského ředitelství silnic a dálnic potřebovala zásah. Renovace stála třináct milionů.

„Zaregistrovali jsme pouze stížnost na neoprávněně umístěné dopravní značení. To byla jediná věc, kterou monitorujeme,“ říká Miroslav Vojtíšek z dopravní policie z Jičína. Svodidla byla na čtyřpruhu podle Vojtíška schválena a odpovídají normám. Nový mikrokoberec pak prý odpovídá standardnímu postupu. Ali i sám policista vnímá, že povrch vozovky je hrubý, nerovný, napojení jsou znatelná. „Je to záležitostí investora, který by si měl zakázku pohlídat,“ míní Vojtíšek.

Vozovka se blížila exitu

„Vozovka vykazovala poruchy odpovídající stavu po uplynutí životnosti živičných krytových vrstev,“ uvedl za investora Zdeněk Kos, vedoucí provozního úseku ŘSD. Uplatněná technologie tenké živičné úpravy byla podle jeho vyjádření provedena za účelem prodloužení životnosti povrchu. „Prodloužili jsme tím životnost vozovky nejméně o tři roky. Zjištěný stav po dokončení odpovídá předpokládaným požadavkům a není důvodu k reklamaci převzatého díla,“ konstatuje. Co se týče svodidel, jsou zde dvojího typu, a to betonová, kde byla provedena výměna poškozených dílů za nové. „Na lanových svodidlech, která byla nainstalována zpět do původního stavu, bude provedena revize technického stavu a funkčnosti. Byla objednána,“ tvrdí Zdeněk Kos.