Z přítomných pronesla děkovný projev hraběnka Michelle, která ač původem Američanka, promluvila česky a zdůrarnila pevný vztah, který rodina Kinských dal Borgo k oblasti okolo Kosti má. Právě šlechtické rodině poděkoval také ministr kultury, který ocenil snahu Kinských dal Borgo zvelebovat památky, které v Česku vlastní. Roman Procházka za VPP ocenil také to, že se stavitelské firmě s investorem dobře spolupracovalo. "Tyto zakázka byla pro nás velmi krásná a vzácná i tím, že se nám s investorem dobře komunikovalo. Není obvyklé, že by byl investor tak vstřícný k požadavkům firmy," pochválil Procházka.

Nové objevy a celková revitalizace otevírá hradu dveře k modernizaci expozic a prohlídkových okruhů. "Vytvořili jsme video, ve kterém vizuálně mapujeme jednotlivá století a proměny, kterými hrad procházel. Pan archeolog Unger vytvořil také grafický model původní podoby hradu s bergfritovou věží, který je vhodný pro brýle virtuální reality. Do budoucna bychom si přáli tuto metodu rozšířit a nabízet ji návštěvníkům. To ale teď nemůžu slíbit. Je to technicky hodně náročné a všechno je také otázka financí," doplnil Macháček.

Hrad Kost je nyní na sezónu otevřen ve standardním režimu, na který jsou návštěvníci zvyklí. Z důvodu revitalizace rybníka a dalších oprav pod hradem .zatím není provoz stoprocentní a podle kastelána se kvůli tomu zatím neuskuteční větší společenské akce jako jsou slavnosti a jarmarky. V brzké době by se ale chtěli vrátit k tradici nočních prohlídek hradu, které kapacitně nejsou tak náročné.