Jičín – Zámek na Valdštejnově náměstí je jedním z nejvýznamnějších historických dědictví města. Bohužel se na něm podepisuje zub času a za deset let by se mohl z chlouby města stát jeho ostudou. Rada proto chce zasáhnout a začala řešit otázku jeho renovace.

Jičínský Valdštejnský zámek. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Odhadované náklady jsou 64,6 milionu korun. Posudek vypracoval architekt Jiří Starý, kterého radnice pověřila na základě výsledků výběrového řízení. Podle vyjádření místostarosty Petra Hamáčka nelze předpokládat, že by v blízké budoucnosti Jičín na rekonstrukci dostal příspěvek od Evropské unie.

Pro příští generace

Protože takové náklady by Jičín nemohl uhradit jednorázově, rekonstrukce bude probíhat dlouhodobě a její plán byl rozvržen do etap. „Čistě podle mého soudu by stačilo, aby město na opravu zámku počínaje rokem 2014 vyhrazovalo přibližně 5 milionů korun," zhodnotil Petr Hamáček, avšak podotkl, že jsou tací, kteří navrhují mnohem vyšší částky.

Podle „Hamáčkova tempa" by rekonstrukce objektu trvala zhruba 12 let. „Takový časový horizont mě neděsí. U velkých památek jsou obvyklé i delší úseky. Například některé kláštery se opravovaly v řádech desítek let," dodal místostarosta.

Radní Ladislav Brykner věří, že existuje jistá možnost získat peněžní injekci od kraje. „Tři krajští zastupitelé jsou z Jičína, navíc obdrželi významné posty ve výborech. Nic nepředjímám, ale tohle je pro naše město výjimečná příležitost," prohlásil.

Podoba opravy

Milovníci památek se o podobu objektu prý nemusí obávat. „Zámek je neměnný. Naším cílem není přestavět ho do jiné podoby. Místnosti zůstanou takové, jaké jsou. Až budou opraveny, budeme pro ně hledat vhodné využití," ujistil při tiskové konferenci Petr Hamáček.

Plán je rozfázován skutečně dopodrobna. Postupně by byly renovovány kotelna, vytápění, rozvody, zdění, okna, krovy, střešní krytina, statika, izolace a tak dále.

Radnice by vždy volila ty části projektu, na které by v daném roce byly peníze. Vše nyní závisí na vůli zastupitelstva.