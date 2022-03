Oprava silnice na Dachovech omezí na tři dny dopravu směrem na Lukavec

Od středy 30. března do pátku 1. dubna by měli řidiči při cestě z Dachov do Lukavce u Hořic počítat s objížďkou.

Objízdná trasa povede přes Hořice. | Foto: Údržba silnic KHK

Na dvousetmetrovém úseku zde bude probíhat oprava povrchu silnice III/3003. Frézování a následná pokládka nového živičného povrchu si vyžádá plnou uzavírku úseku. Obousměrná objízdná trasa povede po silnici II/300 do hořické Maixnerovy a Riegerovy ulice, dále po Československé armády dále po silnici II/502. Trasy linkových autobusů plánovaná uzavírka neovlivní.