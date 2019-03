Hořice - Podle aktuálních informací Ředitelství silnic a dálnic ČR rekonstrukce mostu na obchvatu města Hořic nemá ještě kompletní veřejnoprávní smlouvu na objízdnou trasu, tudíž nelze zahájit samotnou stavbu.

„Tento problém by se měl vyřešit do 25. března. Do té doby by měl být rovněž upřesněn harmonogram prací na opravě mostu,“ uvedl tiskový mluvčí policie Aleš Brendl.