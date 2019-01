Hořice – Oprava hřbitovního portálu na vrchu Gothard by si podle několik let starých odhadů vyžádala okolo osmi až devíti milionů korun.

Hřbitovní portál v Hořicích. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Přihlédneme-li k tomu, v jakých cifrách se obvykle pohybují rekonstrukce sochařských památek, jde o náklady vskutku astronomické.



Starosta Ivan Doležal vyjádřil pochyby, že by běžné dotační programy mohly s takto nákladnou záležitostí pomoci. „Samozřejmě víme, která památka by rekonstrukci potřebovala nejvíce. Ale to nejsme v obvyklých částkách desítek či stovek tisíc korun," uznal.



Vedení Hořic se však nezdává a dlouhodobě se snaží získat od státu speciální grant.

Hřbitovní portál je novorenesančním dílem. Autory jsou Bohuslav Moravec, Antonín Cechner, Mořic Černil a Quido Kocián. Monument vznikal v letech 1893 až 1907.