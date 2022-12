Proti ohňostrojům se naopak dlouhodobě staví města v Krkonoších. V národních parcích jsou navíc zakázané i ty neoficiální. Zcela je zakázala například Rokytnice nad Jizerou. Důvodem je škodlivý vliv na přírodu i plašení volně žijících zvířat.

Vystrašená zvířata

S vystrašenými mazlíčky se každoročně potýkají také pejskaři. „Může se z toho zbláznit. Ze začátku strašně lítá a bojí se, leze nám do náruče a do klína a všude možně se schovává. Pak, když už to trvá déle, jen nehybně leží a hyperventiluje. Vůbec nás nevnímá, ani pamlsek si nevezme. V tomhle stavu je až další den do rána,“ popsala chování svého psa o silvestrovské noci Jičíňačka Michaela. Takové zkušenosti mají i další pejskaři v jejím okolí, někteří dokonce utěsňují dveře a okna dekami a celou noc tráví v koupelně se psem v náručí.

Podobný vliv mají hlasité rachejtle i na ptáky nebo koně, kteří mohou být v panice nebezpeční sobě i svému okolí. „Asi by nebyl problém, kdyby se střílelo jeden den v roce o půlnoci, na to se lidi můžou připravit. Ale oni to tu bouchají celý den a klidně i mezi svátky týden dopředu,“ dodala Kašpárková. V útulku po silvestrovské noci pomáhají majitelům, jejichž zvíře ve strachu z petard uteklo.

Pyrotechniku reguluje vyhláška

V Jičíně od letošního března platí vyhláška regulující užívání zábavní pyrotechniky. Zákaz platí po celý rok s výjimkou čtyř dnů včetně 31. prosince od 14 do 2 hodin. Už několik let město oficiální silvestrovský ohňostroj nepořádá.

„U občanů byla silná poptávka, aby město více kontrolovalo užívání hlučných petard, raket a fontán. Vyhláška je určitým kompromisem a zákaz se vztahuje pouze na hlučnou pyrotechniku. Pokud intenzita hluku bude zanedbatelná, nebude v daném případě použití zábavní pyrotechniky považováno za porušení vyhlášky,“ uvedl mluvčí radnice Jan Jireš.

Ke stejnému kroku přistoupili letos v prosinci zastupitelé Borovničky na Královédvorsku. Zákaz petard zde platí po celý rok s výjimkou silvestrovské noci do 3 hodin ráno. „Na tento den se alespoň majitelé domácích zvířat dokážou připravit, samozřejmě by nám bylo milejší, kdyby lidé nepálili ani v tento den,“ doplnila starostka obce Petra Macáková pro portál ZvičinaTV s tím, že přestože je zákaz petard jen těžko vymahatelný, věří, že většina lidí se k přírodě chová ohleduplně a vyhlášku bude dodržovat.

Přestože lidé většinou vyhlášky o regulaci pyrotechniky vítají, najdou se i tací, kterým zákazy vadí. „Když takovýto zákaz, tak doufám, že budou následovat další - jako zákaz kouření i venku a pak taky daň z hlíny a trakaře,“ napsala pod oznámení o zákazu petard v Borovničce čtenářka Jitka.

O petardy je stále zájem

O popularitě ohňostrojů a petard svědčí také zvýšená poptávka po zábavní pyrotechnice před silvestrovskými oslavami. Že mají prodejci před Novým rokem plné ruce práce, potvrdil také majitel obchodu se zábavní pyrotechnikou v Nové Pace Josef Dufek. „Nezlobte se, nemám na vás čas. Mám plný krám a musím prodávat,“ uvedl ve spěchu do telefonu, když ho Deník oslovil se žádostí o komentář.

Podle Ivany Kašpárkové ale vyhlášky proti vůli milovníků pyrotechniky mnoho nezmůžou. „Myslím, že vyhláška na zákaz ohňostrojů není k ničemu. Lidi si petardy stejně pouštějí, těch malých se vyhláška netýká, a pokud někdo chce velký profesionální ohňostroj, podá si žádost a oni mu to stejně povolí,“ posteskla si.

Proti ohňostrojům se tento týden vyjádřili také vědci z Akademie věd České republiky (AV ČR), kteří v tiskové zprávě upozornili na to, že škodliviny z petard zůstávají v ovzduší i několik dní po ohňostroji. Podle ředitele Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR Martina Pivokonského se toxické látky zároveň dostávají do vody a půdy i do potravních řetězců.