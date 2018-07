Ohlédnutí za Šrámkovou Sobotkou

Sobotka - Šrámkova Sobotka nabízí nové pohledy na literaturu i didaktiku.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Desítky aktivních účastníků tvůrčích dílen a seminářů, celkem několik stovek návštěvníků odborných přednášek, autorských čtení, poslechových pořadů, koncertů či divadelních představení. Festival českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka začátkem července už po dvaašedesáté oživil malebný kraj pod zámečkem Humprecht.



„Festivalu se daří držet si tvář unikátního mezigeneračního setkání milovníků češtiny ve všech jejích podobách a zároveň nabízet nové pohledy na literaturu, recitaci či didaktiku humanitně zaměřených předmětů,“ pochvalovala si programová ředitelka Eva Marková.



Tématem letošního ročníku Šrámkovy Sobotky byl Čas v nás a lidská paměť, vzpomínání i zapomínání se prolínalo celým programem, ať už šlo o odborné přednášky uznávaných akademiků (prof. Milan Hlavačka, doc. Irena Vaňková, prof. Alena Macurová, doc. Alice Jedličková či prof. Jiří Holý) či autorská čtení českých spisovatelů a básníků (Petr Borkovec, Jaromír Typlt, Natálie Hájková Paterová, či Josef Straka).



Na beznadějně vyprodaný divadelní sál v bývalé Solnici na soboteckém náměstí pak hluboce zapůsobila například koláž z dětských deníků z terezínského ghetta …a bolelo nebe v podání Dismanova dětského rozhlasového souboru či příběh dvou slavných hereček Adiny Mandlové a Lídy Baarové Spolu režiséra Tomáše Vůjtka, ve kterém se objevily ostravské herečky Zuzana Truplová a Pavla Gajdošíková.



Nedílnou součástí festivalu jsou i tvůrčí dílny, jejichž účastníci na závěr festivalu prezentovali svou několikadenní práci. Výstupy v podobě několika rozhlasových dokumentů, překladů či jednoaktovek leckoho z diváků překvapily svou profesionální úrovní.

Někteří účastníci jezdí na festival už desítky let, někteří sem letos zavítali poprvé. Pestrá je také věková skladba návštěvníků. „Těší nás, že se na festival lidé stále vrací, a to třeba i když se ze studentů stanou rodiče s malými dětmi, měli jsme tu dokonce i babičku s vnučkou. Jsme rádi, že lidé mají o festival i jednotlivé dílny zájem,“ uvedla Eva Marková.



Velkou pozornost věnuje festival i pedagogickým otázkám. Vedle několika desítek účastníků v rámci programu pro učitele EXOD se odehrála i jednodenní didaktická konference BarCamp. Na tři desítky profesionálů i laických zájemců debatovalo celý den o otázkách kánonu literárního i obecně vzdělávacího, projekt Kánon 100 přijel představit například šéfredaktor Českého rozhlasu Vltava Petr Fischer. „Těší mne i to, že během týdne proběhlo několik didaktice věnovaných odpoledních dílen, které jsme připravili například společně s organizací Post Bellum nebo Ústavem české literatury Akademie věd,“ dodala Marková.



Na začátku podzimu oznámí organizátoři oficiálně téma příštího, tentokrát již 63. ročníku festivalu Šrámkova Sobotka. Už teď ale můžeme prozradit, že se festival bude točit okolo divadla, dialogu, výchovné dramatiky a performativity vůbec. Další ročník se bude konat od 29. června do 6. července 2019.