Odvolaní ředitelé účast v konkurzu zvažují

Jičínsko - V rámci optimalizace středního školství odvolali krajští radní čtrnáct ředitelů středních škol.

Střední odborné učiliště Lázně BělohradFoto: Archiv

Na Jičínsku opustí k 30. červnu vedoucí pozici ředitelka Gymnázia, střední odborné školy, středního odborného učiliště a vyšší odborné školy Hořice Hana Richtermocová, ředitel Středního odborného učiliště Lázně Bělohrad Pavel Petr a Zbyněk Hruška, šéf Integrované střední školy Nová Paka. Jejich školy v rámci optimalizace splynou a vzniknou nové subjekty s novým vedením. Budou se ředitelé znovu ucházet o vedoucí posty?

ŘEDITELÉ ŠKOL VÁHAJÍ

Podle Hany Richtermocové je k podání přihlášky ještě dost času. Její odpověď zůstává zastřena tajemstvím. „Všechno je možné. Zatím jsem o tom nepřemýšlela,“ říká Richtermocová.

Přihlášku do ředitelského konkurzu může předložit do 8. března, do 1. března podávají přihlášky na školu žáci devátých tříd. Podle ředitelky jsou školáci a jejich rodiče optimalizací negativně ovlivněni. „Oproti předešlým rokům se nám hlásí méně dětí, je to katastrofální. Můžeme poděkovat kraji, že se podílí na likvidaci zdejší školy,“ zlobí se Richtermocová.

Zbyněk Hruška z novopacké integrované školy zatím vše zvažuje. „Funkční období mně končí v srpnu 2019. Takže bych měl ještě jeden rok sloužit, proto s největší pravděpodobností do konkurzu půjdu,“ připouští Hruška.

Na vedoucím postu v bělohradském učilišti končí Pavel Petr. „Nevím,“ krčí rameny nad dotazem.