"Seděl jsem zrovna v koloně na pražském okruhu, když mi manželka volala, co se na Moravě stalo. Najednou se mi zdálo nepřirozené, že bych jen seděl doma a nic nedělal," říká. Hned ráno se rozhoupal a spolu s Ivanou Šírovou, se kterou se do té doby neznali, rozjeli facebookovou skupinu, kde se už za pár dni sešlo přes 500 lidí z celého Jičínska ochotných poskytnout prostředky a materiální pomoc lidem v nouzi.

Ivana Šírová, která s Haklem skupinu spoluzakládala, jezdí na Moravu každý rok na dovolenou. I proto ji zprávy o tornádu silně zasáhly. "Nemohla jsem přestat myslet na ty lidi, jak se museli v tu chvíli cítit, a nechtěla jsem je v tom nechat. Hned ráno jsem na Facebooku narazila na Martina, který měl stejný nápad, spojila jsem se s ním a začali jsme organizovat," říká. V prvních dnech spolupracovali s Českým červeným křížem, pak se ale rozhodli zaměřit svou pomoc víc konkrétně a začali se kontaktovat přímo s vedením zasažených obcí.

Při koordinaci a sběru materiálu narazil Martin Hakl na vstřícnost na nejrůznějších místech. I proto se mu povedlo dát dohromady tým akčních lidí, kteří od lidí vybírali desinfekce, nápoje, jídlo, hygienické pomůcky, nářadí i stavebniny nejen v Jičíně, ale také v Nové Pace nebo Lázních Bělohradě a Hořicích, kde sbírku organizovala Pavla Nedomová. "Dokonce mi můj šéf nabídl, že mi půjčí dodávku, abych mohl na Moravu odjet. A první nádrž natankoval za svoje peníze," pochvaluje si Hakl. Přesto ale sám do materiálu a cest investoval velkou sumu peněz. "Spousta lidí mi posílalo peníze, abych nakoupil nářadí a další potřebné věci. Byli skvělí. To je to nejmenší, co můžeme udělat," říká.

První cestu s materiálem podnikl Martin s Ivanou už minulý týden v úterý. Za pět dní se jim podařilo nashromáždit tolik věcí, že už tehdy věděli, že pojedou minimálně ještě jednou. Projíždění zničenými obcemi je v tom ale utvrdilo. "Kdo tam nebyl osobně, nedokáže si to představit. Ti lidi jsou tam skvělí, krásně se s nimi komunikovalo, domluvili jsme dopředu telefonicky v Hodoníně, kam co zavezeme. Lidé tam makají jako šrouby a hned se nás ptali, jestli nemáme opasky na nářadí a další věci. Nejvíc mě chytla za srdce stará paní, která si na kole přijela pro obří plachtu a sama si ji odvezla, nechtěla ani pomoct. Člověk tam ale nemá čas podléhat emocím. Silný zážitek jsme pořádně vstřebávali až cestou zpátky," popisuje.

Hned po návratu domů začali ve skupině organizovat další nakládku, tentokrát už s konkrétními požadavky přímo od Moravanů. Podruhé pak jeli na místo v pátek. "Na místě jsme se přímo ptali, co by kdo potřeboval, abychom se pokusili to sehnat," říká Ivana Šírová. V Mikulčicích dali lidem kontaktní údaje a díky tomu, že se jim přímo ozývali, se například podařilo sehnat osobní auto, které už teď dělá radost nové majitelce.

Nejvíce na celé situaci oceňují to, jak se obyčejní lidé spojili, aby pomohli. "Vlna solidarity byla obrovská a neuvěřitelná. Vyřizoval jsem stovky hovorů s lidmi, kteří chtěli pomoct. Až jsem je někdy musel krotit, když nabízeli tašky plné oblečení a spacáků, kterých už bylo ve skladech na Moravě příliš," říká Hakl. Zážitek z poškozených vesnic je podle něj nepřenositelný. Spolupráce lidí na místě je prý ale skvělá. "Věřím, že kdyby se něco takového stalo tady, oni by naopak pomohli nám," říká.

Po dvou týdnech od řádění tornáda na jižní Moravě začíná být ve zničených obcích vidět usilovná práce záchranných složek, armády a stovek dobrovolníků, kteří obětovali svůj čas, aby pomohli s úklidem sutin a opravou zničených domovů. Další lidé po celé republice naplnili sklady materiální pomocí a na různé nadace a účty poslali více než miliardu korun. Ještě ale potrvá mnoho měsíců, než se život na Moravě vrátí k normálu.

V tuhle chvíli Martin a Ivana plánují více se věnovat práci a rodině, kvůli kterým momentálně nemohou na Moravu odjet na delší dobu. Snaží se tedy organizovat pomoc alespoň na dálku. "Nemůžu to jen tak nechat být. Pořád přemýšlím, jak pomoci více. Pokud mi to čas, práce a zdraví dovolí, rád bych vyrazil v srpnu znovu na několik dní. Pokusím se dát dohromady skupinu chlapů a rádi bychom vyrazili pomoct konkrétní rodině," doplňuje Martin Hakl svoje plány do budoucna.