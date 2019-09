Na středečním veřejném zasedání zastupitelstva, jež se koná od 15 hodin v Porotním sále zámku, budou představeny návrhy, které přihlásili architekti do soutěže vyhlášené městem.

Vítězný kolektiv architektů, pod vedením Kláry Novotné, teď sestaví projektovou dokumentaci. Do plánů byly zakomponovány i některé podněty od občanů vzešlé z lednové diskuze v biografu, což dokazuje, že zapojování se do veřejného života má smysl. Přijďte se tedy podívat, jaká oáza klidu by u sídliště Na Jihu mohla vyrůst.