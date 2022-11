Velká část Jičíňáků se na odpočinkovou zónu u Cidliny těší od roku 2015, kdy radnice pomocí dotazníků zjišťovala, co by si v parku lidé přáli mít. Přípravy ale už v tu dobu trvaly deset let od chvíle, kdy byl cíl vytvořit Odpočinkovou zónu Cidlina zanesen do strategického plánu města.

„Jsem naštvaná, že to tak trvá. Chápu, že k přípravám byla potřeba spousta papírů, ale po těch letech mám pocit, že se akorát vymýšlí, proč to nejde rychleji. Tak nám to neměli slibovat,“ uvedla rozhněvaně důchodkyně Marie, která na Novém Městě žije a park nedočkavě vyhlíží.

Složitých administrativních překážek a jednání se v přípravách výstavby vyskytlo hned několik. Jakmile bylo jasné, že v lokalitě, která podle architektky Anežky Bauerové nikdy nebyla zastavěna a je tím pádem v městské zástavbě svými přírodními dispozicemi jedinečná, vznikne park, začalo město vykupovat a směňovat pozemky. Kromě majetkových poměrů bylo nutné také zajistit přeložky inženýrských sítí, z nichž poslední přeložku trasy plynovodu rada města momentálně řeší se společnostmi Povodí Labe a GasNet.

„Ostatní přeložky se podařilo vyřešit už v minulosti. Nelze říct, že by nám to ve vytvoření odpočinkové zóny vyloženě bránilo, ale inženýrské sítě bylo třeba vyřešit a bylo by nelogické postupovat v opačném pořadí,“ vysvětlil Hamáček.

Projektovou dokumentaci Odpočinkové zóny Cidlina momentálně zpracovává skupina architektek a krajinářek Rehwald Landscape Architects (RLA), která už má za sebou například revitalizaci náměstí v Mnichově Hradišti a návrh na zvelebení Karlova náměstí v Praze. Původně architektonickou soutěž vyhrála jiná skupina, té se ale s radnicí nepodařilo domluvit na ceně. RLA nakonec projektovou dokumentaci vypracují za 3,23 milionu korun včetně DPH.

Přírodní jedinečnosti zachovají

Součástí návrhu by kromě parkové úpravy mělo podle Anežky Bauerové z RLA být také vizuální propojení Nového Města se starou zástavbou Jičína, výhled na významné body města a propojení s přírodou. Architektky do návrhu parku zapracovávají také spojení s řekou Cidlinou, jejíž břehy jsou porostlé vegetací, ve které žijí unikátní ekosystémy. Stavba by měla tyto přírodní jedinečnosti zachovat a neohrozit.

Odpočinková zóna Cidlina by měla nabídnout široké spektrum možností trávení volného času. Kromě cyklostezek a posezení by zde měl vzniknout také pumptrack a skatepark, což na jaře potvrdil také bývalý BMX závodník a stavitel pumptracků Tomáš Kudrnáč. Současná hliněná dráha by měla zaniknout a místo ní konečně vznikne asfaltový park pro jezdce na kole i na skateboardu.

„Tak to se těším, i když už v Jičíně tolik času netrávím. My museli celé dětství jezdit na parkovišti před MaxiHitem. Skatepark tu opravdu chybí,“ uvedl dvacetiletý Jičíňák Vilém.

O tom, proč vytvoření Odpočinkové zóny Cidlina trvá už několik volebních období, se v Jičíně debatuje napříč společností. Podle Hamáčka za tím stojí složité administrativní procesy a oficiality, které veřejnost nemá šanci vnímat, ale je třeba se o ně postarat, než se kopne do země.

V prvním čtvrtletí příštího roku očekává místostarosta získání stavebního povolení, díky kterému se město bude moci ucházet o dotační tituly na stavbu. Bez nich by Jičín nejspíš vytvoření odpočinkové zóny nebyl za současných podmínek schopný zaplatit. „Realizace by následně měla probíhat až někdy do roku 2027. Zahájení výstavby odpočinkové zóny patří k prioritám tohoto volebního období,“ doplnil Hamáček.