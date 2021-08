Rekonstrukce regulační stanice a přeložky vysokotlakých a střednětlakých plynovodů je důležitým krokem k realizaci několika slibovaných projektů v lokalitě kolem Cidliny. V soutěži zvítězila pardubická společnost REPLYN s částkou 1,25 milionu korun. při výběru postupovalo vedení města v souladu s dříve uzavřenou dohodou se společností GasNet, která si vyhradila právo kontrolovat výběr. Proto město vyhlásilo veřejnou zakázku v uzavřeném režimu, ve kterém přímo oslovilo pět společností.

Náklady stavby budou jasné až po vypracování projektové dokumentace. Po dohodě se společností GasNet město uhradí náklady na přeložky, zatímco společnost zaplatí regulační stanici a zpětně proplatí městu její projektovou přípravu.

Nové přeložky a regulační stanice by podle vedení města měly otevřít dveře nejen Odpočinkové zóně Cidlina, ale také dalším projektům, které Jičín pro zvelebení jižní části města chystá. Ve fázi příprav je nyní také rekonstrukce ulic Ruská a Poděbradova, revitalizace Lidického náměstí nebo rozšíření Mateřské školy Máj a výstavba nové komunikace mezi ulicemi Popovická a Luční. Vše jsou to ale vysokonákladové investice města, které vyžadují sáhodlouhé dokumentace a výkupy pozemků. Z toho důvodu se začali Novoměstští ozývat, že se pro jejich část města nic nedělá. "Co Jičín na druhém břehu Cidliny? Hlavně Lidicke náměstí? Dočká se nebo si budou lidé muset zvyknout, že to bude jen parkoviště. Plány byly kdysi hodně velké," postěžovala si na sociálních sítích místní obyvatelka Vlasta Krupková. Přitakávají i další, někteří dokonce vyhrožují sepsáním petice. Podle Hamáčka je ale největší problém právě v tom, že u většiny plánovaných projektů na Novém Městě je potřeba nejdříve podniknout řadu nákladných a časově náročných neviditelných kroků, aby se mohlo vůbec začít něco dít.

Nápad na vytvoření parku pro setkávání lidí na Novém Městě ležel na radnici už dlouho. Před šesti lety schválilo zastupitelstvo zahájení výkupu pozemků a projekt tak mohl začít dostávat konkrétní podobu. V roce 2019 se v soutěži utkalo několik týmů architektů, kteří předložili své návrhy na úpravu lokality. S vítězi soutěže se městu nepodařilo dohodnout na ceně, projekt tedy získal druhý nejlepší návrh z dílny německé kanceláře Rehwaldt Landscape Architects. Ti nyní vypracovávají podrobnou projektovou dokumentaci.

Přestože je v současné době výstavba Odpočinkové zóny díky plánům na řešení plynovodu o něco blíž, vedení města si stále netroufá nadhodit konkrétní termíny. "Na to je ještě brzo. Dokud nemáme v ruce územní rozhodnutí, nemá smysl tipovat termíny, které by se nám následně nepodařilo dodržet. Projekt se týká území o sedmi hektarech, je to rozsáhlá plocha a každý krůček je pohybem kupředu," doplnil Hamáček.