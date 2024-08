Náročné přípravné práce na výstavbu odpočinkové zóny se blíží do finále. Město Jičín uspělo se žádostí o dotaci z Integrovaného operačního programu (IROP) na projekt Odpočinková zóna Cidlina. Dotační podpora bude ve výši 56 205 745,80 Kč, což znamená velké snížení zátěže pro hospodaření města.

V rámci podmínek dotace je stanoveno i nejzazší datum dokončení projektu, a to do 29. 10. 2027, přičemž k zahájení stavby by mělo dojít již v příštím roce.

Po vybudování Odpočinkové zóně Cidlina dlouhodobě panuje silná poptávka. V jižní části města při toku řeky vznikne největší jičínský park, který poskytne prostor jak pro procházky, tak i pro sportovní či relaxační aktivity. Projekt zároveň počítá s tím, že dojde ke zhodnocení a zkvalitnění veřejných prostranství a zachování přírodního potenciálu, jelikož v lokalitě se nachází vzácný říční biotop. Projekt pracuje i s retencí dešťových vod, které budou využity pro závlahu.

| Video: Youtube

Získaná dotace je určena na tzv. způsobilé výdaje, přičemž město Jičín se ještě pokusí získat další podporu na cyklostezku, která zde také vznikne, příp. na další výdaje. Celkové odhadované náklady na projekt Odpočinková zóna Cidlina podle projektové dokumentace vypracované společností Rehwaldt Landscape Architects totiž činí 130 321 712,89 Kč. Výsledná cena prací bude zřejmá až po podpisu smlouvy s konkrétním dodavatelem zakázky, jenž vzejde z výběrového řízení.