Odpady schovají v Jičíně pod zem

Jičín - Stížnosti na přeplněné popelnice a odpad, poházený kolem nich, to byl jeden z impulsů proč se Jičín rozhodl schovat kontejnery na odpad pod zem.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Podzemní kontejnery budou instalovány na frekventované křižovatce ulic Tyršova a Husova (nedaleko základní školy) a nábřeží Irmy Geisslové. V příštím roce odsud zmizí kontejnerová hnízda a nahradí je velkokapacitní podzemní odpadní nádoby. "Především na křižovatce Tyršova a Husova docházelo k problémům. V blízkosti je řada provozoven, bytů i základní škola, a tak je zde vysoká produkce odpadu," popisuje tiskový mluvčí radnice Jiří Jireš krizové úseky.



Jičín tak reagoval na postřehy občanů. Rozšířil svoz z lokality a nechal prověřit, zda zdejší soukromníci mají uzavřené a správně nastavené smlouvy o likvidaci odpadu. Nyní jde město dál. Otestuje podzemní nádoby, které v Jičíně budou naprostou novinkou. Jsou však vyzkoušeny již v jiných městech. Modernizace v ukládání odpadu vyjde na 3,38 milionu Kč, městu přitom pomůže dotace od Evropské unie a Ministerstva životního prostředí ČR, kde může získat až 2,7 milionu.

V předpokládané ceně projektu bude pořízeno 5 velkoobjemových kontejnerů o objemu asi 9 metrů krychlových. Jičín současně pořídí další nádoby na biologicky rozložitelný odpad, na plastové obaly a papír.



„V Jičíně je více míst, kde by bylo vhodné vybudovat podzemní nádoby, ale někde se musí začít a pak na vícero míst bychom dotaci podle kritérií hodnocení nezískali. Vytipovali jsme již pět prostorů. Podzemní kontejnery mají 4,5 násobný objem běžného kontejneru, takže by nepořádek kolem kontejneru měl zmizet. Věřím, že v dalších letech se tato technologie svozu bude v našem městě šířit,“ uvedl místostarosta Petr Hamáček.



Zkušenosti z jiných měst ukazují, že uživatelé si na nové separování musí nejprve zvyknout. Není možné odpad, je-li objemnější, do hrdla pouze vhodit, nýbrž je nezbytné se také ujistit, že propadl až do útrob kontejneru. Nádoby zároveň vyžadují speciální techniku pro vyprazdňování, město proto pro Technické služby města Jičína pořídí nové vozidlo, které bude víceúčelové a bude využíváno i pro „tradiční“ svoz odpadu.

Zkušenosti s podzemní kontejnery na odpad mají například v Hradci Králové, pořídil si je i Jablonec nad Nisou, Brandýs nad Labem nebo Cheb. (jj, kov)