Všech 10 očkovacích center umožní očkování zájemcům starším 16 let a očkovat se v nich bude vakcínou od firem Pfizer a BioNTech. Nejvíce pozornosti budí očkovací místo v 1. patře obchodního domu Atrium v centru Hradce Králové. „Věříme, že do centra dorazí ti, kteří dosud možnost očkování z různých důvodů nevyužili a centrum přispěje k vakcinaci dalších obyvatel regionu,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimír Palička.

NA DVA MĚSÍCE

Očkovací centrum v Atriu by mělo fungovat dva měsíce, kapacita centra se bude přizpůsobovat zájmu o očkování. Jeho provoz zaštiťuje hradecká fakultní nemocnice, která dosud nabízí vakcinaci ve vlastním očkovacím centru, a to na základě registrace. „V očkovacím centru ve fakultní nemocnici jsme od začátku ledna podali na 140 tisíc dávek vakcín proti covid-19. Nové centrum v Atriu jsme zřídili, abychom zjednodušili přístup k očkování dalším skupinám obyvatel,“ dodal Palička. Lidé, tady dostanou první dávku, rovnou dostanou i termín dávky druhé. „Předpoklad je, že na druhou dávku by šli do očkovacího centra ve fakultní nemocnici,“ upřesnil její mluvčí Jakub Sochor.

Než vyrazíte ve svém městě na očkování bez registrace, podívejte se na termíny, ve kterých je to ve vašem městě možné.Zdroj: Královéhradecký kraj

PRO DRUHOU DÁVKU

Ačkoliv je centrum primárně určené pro lidi, kteří se zatím očkovat nenechali, podle Sochora do něj mohou přijít na druhou dávku i ti, kteří tu první dostali v některém z jiných očkovacích center. „Podmínkou je, že od její aplikace uplynulo aspoň 21 dní,“ shrnul Sochor. Centrum v Atriu tak zájemci mohou využít i pro zkrácení intervalu mezi dávkami.

NÁCHOD NABÍZÍ OČKOVÁNÍ I DĚTEM

Nemocnice v Náchodě jako jediná nabízí očkování bez předchozí registrace i dětem ve věku od 12 do 15 let za doprovodu zákonného zástupce. A to v sobotu od 9 do 17 hodin.

Mimo očkovací centrum v hradeckém OC Atriu můžete od středy dostat vakcínu bez předchozí registrace i ve zdravotnických zařízení v Trutnově, Jičíně, Rychnově nad Kněžnou, Dvoře Králové nad Labem, Broumově, Vrchlabí a Hořicích. Už dříve tuto možnost začali nabízet i v Jaroměři a v Náchodě.