Prodlužuje se karanténa, uzavře se další část obchodů, uzavřou se školy a školky. Zpřísňují se také pravidla pro nošení roušek. Opatření mají platit do 21. března.

„Bude to pro nás složité, máme tři děti, nejmladší chodí do školky, dvě větší už jsou samostatné a jsou doma na distanční výuce. Já chodím do práce, ale od pondělí musím zůstat doma. Nevím, jak to vyřešit,“ přiznává Dana Kratochvílová z Jičínska, kterou trápí i fakt, že nyní na jaře nemůže s dětmi ani na výlety. „Máme jen třípokojový byt a jsme zvyklí především víkendy trávit v přírodě. To bude hrůza,“ smutní.