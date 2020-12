Od neděle zpřísní opatření, po jednadvacáté hodině nesmíme vycházet

Česká republika se od neděle 27. prosince přesune opět do nejvyššího pátého stupně protiepidemického systému PES. Uzavřeny budou až na výjimky všechny obchody a služby. Platit bude také zákaz vycházení z domu v době od 21 do 5 hodin ráno. Opatření platí do 10. ledna.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Ston

Výjimky - cesty do zaměstnání a zpět -cesty spojené s výkonem povolání - cesty k zajištění bezpečnosti a pořádku, řešení krizové situace, ochrany zdraví, veřejné hromadné dopravy, zásobování a rozvážkové služby, poskytování zdravotní nebo sociální péče - neodkladné cesty z důvodu ochrany života, zdraví či majetku Omezení volného pohybu zůstává v době od 5 do 21 hodiny. Ve stejnou dobu budou muset zavřít všechny prodejny a služby včetně výdejních okének, Pohyb osob na veřejně přístupných místech v počtu maximálně dvou osob Lidé mohou cestovat do zaměstnání Povoleny jsou nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými Možné jsou cesty k obstarání základních životních potřeb (potraviny, léky, hygienické potřeby, krmiva pro psy) pro sebe, blízké či v rámci dobrovolnictví a sousedské výpomoci Výjimku mají i cesty do zdravotnických zařízení či za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitosti Lidé stále mohou vycestovat do přírody a parků či na vlastní rekreační zařízení Povoleno je také vycestovat z České republiky Svateb, pohřbů a vstupu do registrovaného partnerství se bude moci účastnit nanejvýš patnáct osob Zákaz lyžařských vleků Od 27. prosince musí provozovatelé ukončit provoz lyžařských vleků Restaurace a ubytování Restaurace musí mít zavřeno, mohou však prodávat v době od 5h do 21h z výdejního okénka Z okýnka je zakázáno prodávat alkoholické nápoje V platnosti zůstává zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti Zakázány jsou ubytovací služby Omezení maloobchodu a služeb Maloobchodní prodejny a řetězce mohou prodávat pouze nezbytné zboží Výjimku mají prodejny potravin, čerpací stanice, lékárny, prodejny ve zdravotnických pomůcek, hygienického zboží a kosmetiky V provozu zůstávají zverimexy, trafiky, optiky, prádelny a čistírny Otevřená budou květinářství, galanterie, zámečnictví, prodejny domácích potřeb, železářství Zůstává povolen prodej zbraní a střeliva Povolena jsou výdajová okénka pro zboží objednané přes internet i autoservisy Vyjmenované prodejny mohou mít otevřeno v neděli Uzavřeny jsou služby jako kadeřnictví či kosmetické salony. Trvá zákaz otevření bazénu a wellness s výjimkou těch, které jsou součástí zdravotnických zařízení. Zavřené jsou herny a kasina. Školy Od 4. ledna se do škol vrátí pouze žáci prvních a druhých ročníků základních škol, mateřských a speciálních škol Všechny ostatní ročníky základních škol a další školy fungují distančně V platnosti zůstávají výjimky pro speciální školy, praktické vyučování a praxe, zkoušky či individuální konzultace. Návštěvy v zdravotnických a sociálních zařízení Platí úplný zákaz návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních Zákaz návštěv ve věznicích Lázně poskytují služby pouze ze zdravotních důvodů. Počet pacientů na jednom pokoji je omezen.

Darujte ověřené místní informace. Digitální předplatné Deník.cz můžete svým blízkým pořídit již od 249 Kč. Více informací zde .

Autor: Redakce