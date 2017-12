Od neděle přibudou nové vlakové spoje

Jičínsko - K nejvýznamnějším změnám, které se dotknou cestujících v regionu, bude patřit zlepšení dostupnosti Českého ráje spěšnými vlaky na trase Praha - Jičín - Turnov. Nové spoje však budou jezdit pouze o víkendech a svátcích v období turistické sezóny.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Alexandr Vanžura

V rámci Královéhradeckého kraje dojde k mírnému rozšíření nabídky vlaků mezi Hradcem Králové a Pardubicemi o jeden pár spěšných vlaků v pracovní dny a sobotu.

Posílení rekreační dopravy se také chystá do oblasti Adršpašských skal.

V úseku Jaroměř Hradec Králové se kvůli rekonstrukci stanice v Jaroměři musí upravit některé spoje a dočasně snížit počet zastavování.

Výhodné jízdenky



Cestovat po celé republice můžete s celodenní jízdenkou ČD za 579 Kč. Pokud máte v plánu trasu v rámci kraje, dáte v Královéhradeckém za jízdenku 179 Kč a v Libereckém 159 Kč. Platí bez omezení počtu najetých kilometrů a k dispozici máte neomezený počet jízd a použitých vlaků. Skupinová víkendová jízdenka, která platí pro dva dospělé a až tři děti přijde v Královéhradeckém regionu na 259 Kč.

Zastávku Trutnov-Volanov obslouží spěšné vlaky v pěti nových časech, ale ubude zde četnost některých osobních vlaků, které zde zastavovaly.

Především turisté ocení novinku, která zlepší dostupnost Českého ráje. Přibudou nové spoje, které zajistí spěšné vlaky na trase Praha Jičín Turnov a zpět.

Budou jezdit o víkendech a svátcích od začátku dubna do konce října. Spěšný vlak 19.7 odjede z Prahy hl.n. v 8.38, do Jičína dorazí v 10.27 a jízdu ukončí v Turnově v 11.19 hodin. Spoj v opačném směru, který bude obstarávat spěšný vlak 1936, vyjede z Turnova v 16.41, do Jičína přijede v 17.36 a jízdu ukončí v Praze v 19.13 hodin.

Na trati 062 propojující Chlumec nad Cidlinou a Křinec nedochází k žádným změnám, stejně tak na trati 064 vedoucí z Mladé Boleslavi přes Dolní Bousov až do Staré Paky.

Z JIČÍNA DO LIBERCE

V rámci dopravy v Libereckém kraji se na nový přípoj můžou těšit cestující od Jičína směrem k Ještědu. Osobní vlak 5552 z Jičína bude mít v Turnově přípoj na spěšný vlak 1918 do Liberce s odjezdem v 6:13. „Vlakem jezdím rád. Na výlety výhradně. Je škoda, že po změnách a hlavně výhodách musím často pátrat,“ říká cestující Alois Novák.