S platností od 3.3.2024 dochází ke změnám jízdních řádů v autobusové dopravě. Změny jízdních řádů reagují na obdržené připomínky od cestujících, zástupců obcí, škol či zaměstnavatelů. Níže uvádíme nejdůležitější změny.

Hořicko

Linka 155

Spoj linky 155 se současným odjezdem ve 4:21 ze Sběře do Hořic je uspíšen tak, aby byl v Ostroměři možný přestup na vlaky Os 5701 do Lomnice nad Popelkou, Os 5550 do Turnova, Os 5700 do Městce Králové a Os 5531 do Hradce Králové.

Vrchlabsko

Linka 491

Spoj v 17:50 ze zastávky Špindlerův Mlýn,,aut.st. do Hradce Králové, který je provozován v letní sezóně, bude nově začínat již v zastávce Špindlerův Mlýn,,Špindlerova bouda. Díky této úpravě bude nabídnuto turistům přímé podvečerní spojení z nejvýše položené zastávky v Královéhradeckém kraji přes Špindlerův Mlýn, Vrchlabí, Hostinné a Dvůr Králové nad Labem až do krajského města Hradce Králové. Tento spoj je vhodný pro návrat turistů při svých výletech z hřebenových partií Krkonoš. Spoj jede ve čtvrtky, soboty a neděle. Nový spoj v 16:00 ze zastávky Špindlerův Mlýn,,aut.st. pojede do zastávky Špindlerův Mlýn,,Špindlerova bouda.

Hradecko

Linka 110

Z důvodu eliminace zpoždění dochází na školním spoji, který odjíždí z Hradce Králové v současné době v 6:08, k drobné časové korekci a prodloužení jízdní doby. Spoj nově nebude zajíždět k železniční stanici v Třebechovicích pod Orebem. I nadále bude možné využít zastávku Heldovo náměstí, která je v docházkové vzdálenosti od železniční stanice v Třebechovicích pod Orebem.

Večerní spoj se současným odjezdem v 19:35 z Hradce Králové je s ohledem na poptávanou přestupní vazbu od dálkového spoje z Prahy opožděn v celé trase o 3 minuty na odjezd z výchozí zastávky v 19:38.

Orlické hory

Linka 264

Od 3.3.2024 budou spoje linky 264, které přes zimní sezónu jezdí až do Orlického Záhoří, opět končit na Šerlichu.

Trutnovsko

Linka 394

Turistická linka s přepravou kol bude od léta nově zastavovat také v Trutnově na sídlišti Zelená Louka a v Mladých Bukách, aby byl lépe obsloužen Areál Mladé Buky.

Linka 402

Na základě poptávky obyvatel obslouží dopolední spoj ze Starých Buků nově zastávku ve Volanově Trutnov,,prům. zóna.

Jičínsko

Linka 155

Kompletní podobu jízdních řádů najdete na portálu www.dopravakhk.cz.