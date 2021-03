„Už nevíme, co máme dělat. Jestli stále čekat, nebo maminku přihlásit do centrálního registru. Bojíme se o ní, ale ona chce na očkování jen ke svému doktorovi,“ dělí se s námi o své pocity a starosti paní Dana z Nové Paky.

Ptá se, jak je možné, že například Hradecko a Trutnovsko je prakticky už celé proočkované?

Jičínská koordinátorka očkování lékařka Helena Gregorová vnímá problém v přidělování vakcíny a snaží se prosadit, aby nyní vakcíny prioritně směřovaly na Jičínsko.

„Od začátku pandemie se hlásíme k očkování. Potřebujeme, abychom začali masivně očkovat. Na Jičínsku má zájem očkovat čtyřicet praktiků. Snažíme se, jsme připraveni. Hradec a Trutnov jsou z velké většiny proočkované a náš okres je otloukánkem, kterého nikdo nevyslyšel,“ stěžuje si Helena Gregorová.

„Požadujeme, aby se při dodávce nových vakcín preferoval okres Jičín,“ zdůraznila jičínská koordinátorka.

Termín, kdy se má očkování rozjet na plné obrátky je 1. duben. Lékaři ale vnímají, že jsou v ohrožení lidské životy a že je třeba jednat okamžitě. Přáním všech praktiků je, aby byla proočkována co nejdříve celá naše populace.

Krajský koordinátor očkování Jaroslav Malý rozděluje očkovací látku pro kraj podle pořadníků.

„Praktici mě denně bombardují, chtějí očkovat, víme to. Z 215 obvodních lékařů v kraji zatím získalo vakcínu padesát, v příštím týdnu jich bude jen pět. Do Jičína jsou dávky objednány, někteří praktici by je měli získat tento týden,“ tvrdí Jaroslav Malý.

Postěžoval si zároveň na distribuční systém, který je uživatelsky nepříjemný a málo pružný. „Věřím, že v dubnu se všechno rozeběhne. Určitě musíme počítat se sníženými dodávkami vakcíny AstraZeneca a nahradit je jinou,“ očekává další problémy.

„Na očkování jsme připraveni. Své pacienty jsem přihlásila k očkování do systému 8. března. Od krajského koordinátora jsem se dozvěděla, že dostaneme sto dávek, i když mám dva velké obvody. Realita je taková, že tento týden nedostanu ani jednu. Vzdala jsem to a svoji maminku jsem zaregistrovala centrálně. Dostala termín už na tento týden,“ říká odevzdaně praktická lékařka Andrea Fraňková z Jičína.

„Jsem z toho frustrovaná. Navíc tu jsou naočkováni lidé, kteří to zatím nepotřebují. Vždyť nejrizikovějším faktorem je věk, pak lidé obézní, diabetici a pacienti s plicním omezením. Naštěstí jsou naši pacienti ještě rozumní a chápou naše problémy,“ upozornila lékařka.